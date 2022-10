Gruzin i Rosjanin zatrzymani pod zarzutem przemytu imigrantów

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Rosji oraz obywatela Gruzji za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej.

Jak poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna, funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Rosji oraz obywatela Gruzji za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Ponadto zatrzymali także 22 cudzoziemców za popełnione przestępstwa i wykroczenia o charakterze migracyjnym.

W Zgorzelcu funkcjonariusze polsko-niemieckiego patrolu zatrzymali za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom 37-letniego obywatela Gruzji, który w samochodzie osobowym przewoził 4 obywateli Syrii (jeden z nich posiadał paszport, pozostali nie posiadali dokumentów). Ustalono, że Syryjczycy nie posiadają dokumentów umożliwiających im legalny pobyt w Polsce, nie starali się także o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Zgodnie oświadczyli, że interesuje ich wyłącznie pobyt w Niemczech. Obywatel Gruzji za popełnione przestępstwo ukarany został karą wynoszącą 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto sąd zadecydował, że do czasu deportacji Gruzin przebywać będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Na Dolnym Śląsku funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali również 36-letniego Rosjanina. Cudzoziemiec przyznał się do pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy co najmniej 9 cudzoziemcom. Rosjaninowi postawiono zarzut, iż działając z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, współdziałając z innymi osobami, udzielił pomocy w przekroczeniu wbrew przepisom granicy RP grupie cudzoziemców. Obywatel Rosji przyznał się do przedstawionych zarzutów i dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, oraz przepadek 1800 zł pochodzących z przestępstwa. Ponadto Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał postanowienie o umieszczeniu mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu skutecznego wydalenia go z Polski.

Natomiast w niedzielę funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu na jednym z przygranicznych parkingów zauważyli auto osobowe, a w nim dwóch cudzoziemców, jak się okazało obywateli Jemenu (jeden z nich posiadał paszport, w którym znajdowała się rosyjska wiza oraz stemple rosyjskiej kontroli granicznej, drugi był bez dokumentów). Cudzoziemcy oświadczyli, że autem podróżowali z kierowcą, który jakiś czas temu poszedł do toalety i już nie wrócił do pojazdu. Prawdopodobnie na widok oznakowanego pojazdu Straży Granicznej kurier uciekł i pozostawił swoich „klientów”, a także auto na parkingu.

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali 7 obywateli Iraku oraz 2 obywateli Egiptu, którzy na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen przebywali niezgodnie z prawem. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. Ponadto funkcjonariusze z placówek NoOSG ujawnili i zatrzymali obywatela Turcji, Syrii, Ukrainy, 2 obywateli Wietnamu oraz obywatel Algierii za przekroczenie granicy państwowej do Polski wbrew obowiązującym przepisom. Jednak z uwagi na to, iż cudzoziemcy posiadali tytuły pobytowe w innych państwach europejskich zostali pouczeni o konieczności powrotu do kraju, w którym mają legalny pobyt. Na cudzoziemców za popełnione wykroczenie nałożone zostały mandaty karne.

Zatrzymano także obywatela Gruzji, którego dane umieszczone zostały w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoby, której należy odmówić wjazdu do krajów strefy Schengen. Cudzoziemcowi wręczona została decyzja, na podstawie której wyjechać musi z Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

