Grupa przestępcza rozbita. Sprowadzała do Polski imigrantów z Afryki, Azji i Ukrainy

Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą organizującą nielegalne przekraczanie granicy cudzoziemcom oraz ułatwiającą im nielegalny pobyt na terytorium naszego kraju. W sprawie zatrzymano pracowników powiatowych urzędów pracy.

We wtorek Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy RP cudzoziemcom oraz ułatwiania im nielegalnego pobytu na terytorium naszego kraju, czerpiąc z tego korzyści majątkowe.

W sprawie zatrzymano trzy osoby, w tym urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w województwie mazowieckim. Wobec dwojga z nich, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

“Tym razem, akcja funkcjonariuszy Straży Granicznej pozwoliła zatrzymać trzy osoby, w tym dwóch wysoko postawionych urzędników państwowych. Podejrzanym zarzuca się przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z procedurą wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i tym samym umożliwienie nielegalnego przekroczenia granicy RP cudzoziemcom z krajów wysokiego ryzyka migracyjnego, na podstawie dostarczonych dokumentów wymaganych do uzyskania polskiej wizy, a także poświadczania nieprawdy co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca na terenie Polski i tym samym – działania na szkodę interesu publicznego” – podkreśla SG.

W komunikacie podkreślono, że dzięki przestępczej działalności grupy trwającej od 2018 do 2024 roku, blisko 12 500 cudzoziemców z Azji Centralnej, Afryki, Dalekiego Wschodu i Ukrainy uzyskało dokumenty niezbędne do wnioskowania o wizę, a po jej uzyskaniu nabycia prawa do nielegalnego wjazdu do Polski i tym samym do innych krajów strefy Schengen.

Członkowie grupy wykorzystywali dane personalne zarówno legalnych pracodawców, jak i tzw. słupów, z których tworzyli fikcyjnych pracodawców i na ich dane składali fałszywe wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

