Grupa G7 nie uzna „pseudoreferendów” na wschodzie Ukrainy

Państwa Grupy G7 nie uznają „pseudoreferendów” w sprawie aneksji okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy, które zostaną przeprowadzone od 23 do 27 września.

W czwartek Minister spraw Zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock, po spotkaniu G7 z przedstawicielem Unii Europejskiej, ogłosiła, że państwa grupy nie uznają „pseudoreferendów” w sprawie aneksji okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy, które zostaną przeprowadzone od 23 do 27 września.

„Ministrowie spraw zagranicznych G7 i wysoki przedstawiciel UE zdecydowanie potępili oświadczenie Rosji o przeprowadzeniu fikcyjnych referendów na suwerennym terytorium Ukrainy, które tymczasowo znajduje się pod kontrolą Rosji. Jakakolwiek aneksja terytorium Ukrainy byłaby rażącym naruszeniem suwerenności Ukrainy i Karty Narodów Zjednoczonych” – czytamy w oświadczeniu.

Ministrowie spraw zagranicznych G7 i wysoki przedstawiciel UE wezwali również wszystkie państwa do „jednoznacznego potępienia wszelkich referendów i nieuznawania ich wyników”. Wyrazili ubolewanie z powodu celowych ruchów eskalacji Rosji, w tym częściowej mobilizacji i „nieodpowiedzialnej retoryki nuklearnej”, zauważając, że Rosja musi natychmiast zaprzestać agresji, wycofać swoje oddziały i sprzęt wojskowy z Ukrainy oraz szanować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Kraje G7 zobowiązały się również do dalszego nakładania „ukierunkowanych sankcji i wywierania presji gospodarczej i politycznej na Rosję”.

„Ministrowie spraw zagranicznych G7 i Wysoki Przedstawiciel UE byli jednomyślni w swoim niezachwianym zobowiązaniu do dalszego udzielania Ukrainie wsparcia gospodarczego, finansowego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego tak długo, jak jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do zapewnienia Ukrainie drogi do wolności, pokoju, odbudowa i rozwój gospodarczy” – czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że w swoim orędziu do narodu, prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji rezerwistów. Zapowiedział też wsparcie dla referendów w sprawie przyłączenia do Rosji republik ludowych w Donbasie i części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Oświadczył, że celem Zachodu jest „osłabienie, podział i ostatecznie zniszczenie” Rosji i zapowiedział ochronę jej suwerenności i integralności terytorialnej.

