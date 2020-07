Grecja w wyniku sporu z Turcją postawiła w gotowość marynarkę wojenną

Grecki sztab generalny poinformował w środę, że sytuacja na Morzu Egejskim pozostaje niezmieniona i że flota grecka pozostaje w pogotowiu, monitorując ruchy tureckich statków – przekazał Greek Reporter.

Jak poinformował w środę portal Greek Reporter, grecki sztab generalny ze względu na prace tureckiej marynarki we wschodniej części Morza Śródziemnego, postawił w gotowości marynarkę wojenną.

Źródła wojskowe, cytowane przez półoficjalną agencję Ateny Macedonia News Agency (AMNA), nie potwierdziły doniesień cytowanych w niemieckich mediach, że turecka marynarka wojenna zgromadzona na zachodnim wybrzeżu Turcji wycofała się.

Wcześniej niemiecka gazeta Bild, powołując się na źródła bliskie kanclerz Niemiec Angeli Merkel, informowała, że ​​Turcja zdecydowała się ustąpić po interwencji Merkel, która we wtorek wieczorem rozmawiała przez telefon z tureckim prezydentem Recepem Erdoganem.

Co najmniej 18 tureckich okrętów marynarki wojennej było rzekomo gotowych do wyruszenia w rejs, aby towarzyszyć okrętowi sejsmicznemu Oruc Reis do obszaru znajdującego się na greckim szelfie kontynentalnym, na południe od wyspy Kastellorizo.

Grecki premier Kyriakos Mitsotakis ostrzegł we wtorek, że działania Turcji grożą naruszeniem suwerenności Grecji i Europy. „Grecja śledzi rozwój sytuacji z ufnością i absolutną gotowością. Kwestionowanie suwerennych praw Grecji i Cypru stanowi kwestionowanie suwerennych praw Europy. Jeśli Turcja będzie dalej podążała w tym kierunku, sankcje ze strony UE będą zdecydowane – zapewnił premier.

Również we wtorek Departament Stanu USA wezwał Turcję do wstrzymania wszelkich planów operacji we wschodniej części Morza Śródziemnego i unikania kroków, które zwiększają napięcia w regionie.

„Wzywamy władze tureckie do wstrzymania wszelkich planów operacji we wschodniej części Morza Śródziemnego i unikania kroków, które zwiększają napięcia w regionie” – informuje oświadczenie.

Grecja oskarżyła we wtorek Turcję o próbę wkroczenia na jej szelf kontynentalny co spowodowało poważną eskalację napięć między dwoma sojusznikami z NATO. „Wzywamy Turcję do natychmiastowego zaprzestania tych nielegalnych działań, które naruszają nasze suwerenne prawa i zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu na tym obszarze” – oświadczyła grecka strona.

Turcja i Grecja toczą spory dotyczące nakładających się roszczeń dotyczących zasobów węglowodorów, które wzmocniły się po tym jak Cypr również zgłosił roszczenia do surowca.

Kresy.pl/Greek Reporter