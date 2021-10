Turecka waluta słaba jaka nigdy

Waluta Turcji – lira osiągnęła najniższą wartość w stosunku do dolara w historii, co skomplikuje sytuację finansową tego państwa.

W poniedziałek w momencie największego osłabienia tureckiego waluty za dolara amerykańskiego trzeba była dać 9.3350 liry. To historyczny rekord siły dolara wobec tureckiego pieniądza. Pod koniec dnia lira nieco się odbudowała osiągając o godz. 19.31 czasu warszawskiego 9,31 liry wobec dolara, jak podał portal telewizji Al Jazeera, powołując się na agencję informacyjną Reutera.

Od początku tego roku lira straciła już 20 proc. wartości. Al Jazeera podkreśla jednak, że połowa tegorocznej deprecjacji to spadek wartości następujący od początku września, kiedy to turecki bank centralny zaczął dawać sygnały luzowania, mimo że inflacja wzrosła do blisko 20 procent.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan od dawna promuje mało restrykcyjną politykę pieniężną, a jego obóz dokonał zmian w obsadzie kierownictwa banku centralnego, by tym pewniej wpływać na jego politykę. W efekcie doprowadziło to we wrześniu do decyzji o obniżce stóp procentowych o 100 punktów co na rynkach zostało odebrane nieufnie, powodując wspomniane przyspieszenie deprecjacji tureckiej waluty. Mimo tego Erdogan zwolnił w zeszłym tygodniu trzech członków komitetu polityki pieniężnej (MPC), w tym dwóch uważanych za przeciwnych obniżkom stóp.

„Ostatecznie decyzje dotycząc polityki pieniężnej nie są już podejmowane przez sam bank centralny, ale w Pałacu Prezydenckim” – powiedzieli analitycy Commerzbanku, jak przytoczyła Al Jazeera. Societe Generale przewiduje 100-punktową obniżkę, spadek wartości liry do poziomu 9,8 w stosunku do dolara do końca roku. Po ostatnich zmianach w tureckim banku centralnym Erdogan miał „skutecznie usunąć wszelką opozycję wobec swojego nieortodoksyjnego poglądu, że wysokie stopy procentowe powodują wysoką inflację”.

aljazeera.com/kresy.pl