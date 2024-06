Gorzów Wlkp. Gruzini i Turcy pobili się po meczu na Euro 2024. Nagranie obiegło sieć

We wtorek w gorzowskiej strefie kibica doszło do bójki pomiędzy Turkami i Gruzinami. Nagranie zdarzenia obiegło media społecznościowe. Komunikat na temat zajścia wydała gorzowska policja.

Do zdarzenia doszło we wtorek, w strefie kibica w Gorzowie Wlkp. Na Bulwarze Wschodnim nad Wartą wywiązała się bójka między kibicami z Turcji i Gruzji. Interweniowała policja.

Na lokalnym portalu gorzowianin.com pojawiło się nagranie z bójki, do której doszło po meczu Turcja – Gruzja. Materiał pokazuje, jak bijący się na przylegającej do nabrzeża skarpie mężczyźni omal nie wpadli do Warty.

Nagranie obiegło sieć.

Turkey and Georgia fans having a royal rumble in a Polish fan zone earlier today… 🙈🇹🇷🇬🇪 pic.twitter.com/aWsvdOTOy9 — Football Fights (@footbalIfights) June 18, 2024

Komunikat na temat zajścia wydała gorzowska policja.

“Na miejsce zostało wysłanych kilka patroli” – poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp. “Osoby, które miały być uczestnikami tej sytuacji, rozbiegły się w chwili, gdy usłyszały policyjne sygnały. Na miejscu do funkcjonariuszy nie zgłosiła się żadna osoba pokrzywdzona. Nikt nie chciał wyjaśnić przyczyn tej awantury. Informujemy, że nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zajścia” – dodał.

Jak czytamy, “gorzowscy policjanci informują również, że ‘strefa kibica’ na Bulwarze Wschodnim, jest zorganizowana na terenie przylegającym do pobliskiego lokalu. Organizator przekazał w oficjalnym piśmie, że zamierza tam zorganizować miejsce do wspólnego oglądania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i zapewnił, że w strefie tej, w zależności od ilości uczestników, bezpieczeństwa będzie pilnować do 10 pracowników ochrony”.

Policja podkreśla, że nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zajścia.

se.pl / gorzow-wielkopolski.policja.gov.pl / Kresy.pl