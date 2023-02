Giergia Meloni spotkała się Andrzejem Dudą i Mateuszem Morawieckim

„Handel, eksport, import – rozwijają się bardzo dobrze. Wspólnie razem wspieramy biznes włoski w Polsce i polski biznes we Włoszech. Cieszymy się właśnie z tej wartości, jaką jest Unia Europejska, poprzez wspólny europejski rynek. To jest to, co nam przede wszystkim przyświeca i to, na czym nam zależy. Żeby wspólny europejski rynek dalej służył polskim przedsiębiorstwom i włoskim przedsiębiorstwom, i żeby konkurencyjność nie była zagrożona” – powiedział szef polskiego rządu po spotkaniu z premier Meloni.

