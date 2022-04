Gazprom wstrzyma dostawy gazu dla Bułgarii

Bułgaria to kolejny kraj europejski, dla którego od środy rosyjski Gazprom wstrzymuje dostawy gazu. Rosjanie zapowiedzieli też odcięcie dostaw do Polski. Litwa zrezygnowała z rosyjskiego gazu z początkiem kwietnia.

Jak podała agencja Reuters, we wtorek bułgarskie ministerstwo energii podało, że rosyjski Gazprom poinformował państwową spółkę gazową Bulgargaz o wstrzymaniu od środy dostaw gazu dla Bułgarii.

Resort oświadczył też, że wspólnie z państwowymi firmami gazowymi podjęto już kroki na rzecz znalezienia alternatywnych rozwiązań w obszarze dostarczania gazu do Bułgarii i żeby poradzić sobie z tą sytuacją.

Reuters zaznacza, że ponad 90 proc. zapotrzebowania Bułgarii na gaz zaspokajane jest przez import z Rosji. Jak dotąd, bułgarskie władze nie wprowadzały żadnych ograniczeń dotyczących używania gazu.

Opisywana sytuacja oznacza, że trzy kraje europejskie, Bułgaria, Polska i Litwa, nie będą sprowadzały rosyjskiego gazu, przy czym ostatni z wymienionych krajów sam zrezygnował z niego na początku kwietnia br.

Jak pisaliśmy, we wtorek Onet.pl podał nieoficjalnie, że Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Później Polsat News podał, że potwierdził w resorcie klimatu, że dostawy gazu są wstrzymane. Z kolei stacja RMF FM potwierdziła informacje o spotkaniu sztabu kryzysowego w ministerstwie w ministerstwie środowiska.

Później Gazprom oficjalnie poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw gazu do Polski. Powodem była odmowa strony polskiej, by płacić za gaz z kontraktu jamalskiego w rublach. Rząd zapowiedział, że Polska jest na to gotowa. „Polska jest świadoma tego, że już wkrótce możemy nie mieć gazu rosyjskiego” – skomentował sprawę premier Mateusz Morawiecki.

Minister Anna Moskwa zapewniała, że Polska jest gotowa na odcięcie od rosyjskich surowców i na pełną niezależność od nich. Potwierdziła, że polskie magazyny gazu zapełnione są w 76 proc., dodając, że w tym roku padnie rekord dostaw gazu LNG. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski powiedział, że Gaz-System jest gotowy do odcięcia od rosyjskiego gazu i przygotowany do dywersyfikacji dostaw gazu z różnych kierunków, nawet rewersem z Niemiec.

