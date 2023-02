Europejska komisarz zadowolona z rezygnacji z rosyjskiego gazu

Komisarz europejska ds. energii Kadri Simson uważa, że ​​w ciągu roku od rosyjskiej inwazji na Ukrainę zaszły istotne zmiany w systemie energetycznym Europy.

Jak stwierdziła Simson – „Liczby mówią same za siebie. Rosja nie jest już największym dostawcą gazu do Europy, jej miejsce zajęły Stany Zjednoczone i Norwegia. W ciągu dwunastu miesięcy dostawy rosyjskiego gazu rurociągami spadły z 155 miliardów metrów sześciennych do 62 miliardów metrów sześciennych. Import LNG wręcz odwrotnie- wzrósł z 80 mld m sześc. w 2021 r. do 135 mld m sześc.” – zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Simson wyraziła taką opinię na nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. telekomunikacji, transportu i energetyki, jakie rozpoczęło się w poniedziałek w Sztokholmie i jakie potrwa we wtorek.

Jednocześnie, jak wyjaśniła komisarz, państwa członkowskie UE między sierpniem a styczniem zmniejszyły zapotrzebowanie na gaz o 19 proc, co odpowiada zużyciu 38 mld m sześc. Magazyny „błękitnego paliwa” krajów UE są obecnie wypełnione w ponad 62 proc.

Simson uważa, że jest w tym zasługa także odnawialnych źródeł energii. Komisarz dostrzegła w ubiegłym roku proces szybkiego przechodzenia państw UE na OZE. „W 2022 r. w Europie zainstalowano prawie 50 gigawatów nowych mocy w OZE, głównie słonecznych i wiatrowych” – przytoczył Interfax.

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej do końca sezonu grzewczego magazyny gazu zostaną zapełnione w ponad 50 proc. „Ceny gazu na rynku pozostają wysokie, około 50 euro za MWh, ale znacznie poniżej szczytowych poziomów osiągniętych w zeszłym roku” – zauważyła eurokratka.

Uważa jednak, że nie ma jeszcze miejsca na samozadowolenie – „Musimy kontynuować nasze prace nad dywersyfikacją, odnawialnymi źródłami energii, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i magazynowaniem energii. Nasz dobrowolny cel zmniejszenia zapotrzebowania o 15 proc. wygasa do końca marca. Uważamy za pewne dalsze ograniczanie popytu. Niezwykle ważne jest, abyśmy byli gotowi na następną zimę i osiągnęli nasz cel 90 proc. [zapełnienia magazynów gazu] do 1 listopada” – powiedziała komisarz.

O zastąpieniu rosyjskiego gazu surowcem z innych źródeł Simson informowała jeszcze w listopadzie.

interfax.ru/kresy.pl