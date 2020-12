Erewań: Ogromny marsz ku pamięci poległych Ormian [+VIDEO]

Tysiące Ormian przemaszerowało w sobotę przez stolicę Armenii, aby upamiętnić żołnierzy zabitych w sześciotygodniowym konflikcie w regionie Górskiego Karabachu – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w sobotę przez Erewań, stolicę Armenii przeszło tysiące Ormian, którzy chcieli upamiętnić żołnierzy zabitych w sześciotygodniowym konflikcie w regionie Górskiego Karabachu.

Konflikt i ofiary śmiertelne po stronie armeńskiej wzmogły presję na premiera Nikola Paszyniana, któremu opozycja zarzuca, że ​​źle poprowadził konflikt, godząc się na zawieszenie broni przez Rosję w zeszłym miesiącu. Opozycja chce ustąpienia premiera.

Zobacz też: Armenia zweryfikowała wielkość swoich strat w wojnie o Górski Karabach

Paszynian poprowadził marsz, który odbył się w pierwszy z trzech dni żałoby. Pochód udał się na cmentarz wojskowy Yerablur.

Chociaż jego zwolennicy wypełnili cmentarz po brzegi, materiał filmowy opublikowany w ormiańskiej telewizji ukazywał krytyków Paszyniana krzyczących „Nikol to zdrajca!”, gdy jego konwój przechodził obok, eskortowany przez silną ochronę.

Footage of Pashinyan making his way into Yerablur today, opposition protesters not wanting to let him in. pic.twitter.com/DY3qfB19o9

— 301🇦🇲 (@301_AD) December 19, 2020