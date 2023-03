Duńczycy wyłowili „nieznany obiekt” w pobliżu Nord Stream 2

Już w pierwszym pytaniu w czasie rozmowy z prof. Gralą na kanale "Historia realna" Piotr Zychowicz zawarł sugestię opisania co "Władimir Putin myśli o Polsce?". Gość programu przeszedł do szerszej refleksji na temat stosunku do Polski całej rosyjskiej elity. Oceniając, że na Kremlu myśli się o Polsce "niedobrze" jako państwie, które nieustannie "szkodzi" interesom Rosji, opisał jednocześnie, że wśród rosyjskiej elity panuje jednak przekonanie o większych ambicjach międzynarodowych Polaków niż u innych jej wschodnioeuropejskich sąsiadów.

Według Grali Rosjanie tłumaczą tego rodzaju postawę Polaków zastarzałą "rusofobią", czy "kompleksem" wytworzonym w toku historycznej rywalizacji, przy tym przegranej i zakończonej upadkiem I Rzeczpospolitej. Putin i jego otoczenie myśli, że "Polska ma wymierne i egoistyczne interesy na Wschodzie. To nie jest tak, że to się straszy tylko opinię białoruską, czy ukraińską polskim panem i jezuitą. Żeby było śmieszniej te wątki są eksploatowane do dzisiaj. Ale faktem jest, że [w Moskwie] jest przekonanie, że Polska nie zrezygnowała z pewnych interesów na Wschodzie, że odczuwa mocno utratę pewnych obszarów i że to można wykorzystać przeciw Polsce, rozgrywając to z naszymi sąsiadami" - powiedział hisroryk dziejów Rusi i Rosji.