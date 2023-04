Duda: W przyszłości będziemy w stanie przekazać Ukrainie wszystkie MiG-i

Prezydent Andrzej Duda został zapytany w środę, ile samolotów MiG-29 Polska jest w stanie przekazać Ukrainie. „Sądzę, że w przyszłości będziemy w stanie przekazać Ukrainie całą naszą pozostałą flotę MiG-ów” – oświadczył.

Andrzej Duda wypowiadał się w środę podczas wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Duda został zapytany, ile samolotów MiG-29 Polska jest w stanie przekazać Ukrainie. „Jeżeli chodzi o samoloty MiG-29, to cztery z naszych zasobów zostały w ciągu ostatnich miesięcy przekazane do dyspozycji sił zbrojnych Ukrainy. Cztery są przekazywane teraz. W sumie to osiem. Jesteśmy gotowi przekazać jeszcze sześć, które są w przygotowaniu. Mogłyby zostać przekazane w najbliższym czasie” – odpowiedział, cytowany przez portal Do Rzeczy.

Jak wskazał prezydent, Polska posiada także MiG-i, które przeszły modernizację i są w standardzie NATO. „Będą nam jeszcze potrzebne, ale jak będą z upływem czasu luzowane przez dostawy nowych samolotów, mam nadzieję też F-35, sądzę, że w przyszłości będziemy w stanie przekazać Ukrainie całą naszą pozostałą flotę MiG-ów” – powiedział.

Prezydent podkreślił, że w zakresie MiG-ów wykonujących misję Air Policing, będzie konieczna zgoda USA, ponieważ mają konkretne wyposażenie, „więc tutaj dodatkowe formalności musiałyby być spełnione”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w środę do Polski. Po godz. 11 odbyło się oficjalne powitanie ukraińskiej pary prezydenckiej przed Pałacem prezydenckim w Warszawie. Później Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego.

dorzecyz.pl / Kresy.pl