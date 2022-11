Drony Gray Eagle dla Ukrainy? Senatorowie apelują do Bidena

Ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów wzywa administrację prezydenta USA Joe Bidena do dostarczenia Ukrainie zaawansowanych dronów szturmowych MQ-1C, znanych jako Gray Eagle – podał The Wall Street Journal we wtorek. Są zdania, że drony pomogą ukraińskiej armii utrzymać impet na polu bitwy.

W liście z 22 listopada do sekretarza obrony Lloyda Austina, 16 senatorów wezwało administrację USA do przekazania Ukrainie zaawansowanych dronów szturmowych MQ-1C, znanych jako Gray Eagle. „Przekazanie Ukrainie MQ-1C zapewni znaczącą długoterminową przewagę i potencjał do zmiany strategicznego kursu wojny na korzyść Ukrainy” – napisali senatorowie w liście, cytowanym przez The Wall Street Journal.

Ich zdaniem drony „uzupełniłyby istniejące systemy uzbrojenia używane przez Ukraińców”, a także „zwiększyłyby skuteczność działań sił zbrojnych Ukrainy”.

Jak podkreślili senatorowie w liście, szkolenie ukraińskich żołnierzy do prowadzenia działań bojowych z użyciem MQ-1C potrwałoby 27 dni. „Gdyby Ukraina miała te drony, mogłaby znaleźć i zaatakować rosyjskie okręty wojenne na Morzu Czarnym, przełamując narzuconą blokadę i zmniejszając podwójną presję na ukraińską gospodarkę i światowe ceny żywności” – napisano.

Jak informowaliśmy, w połowie listopada stacja CNN podała, że USA badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów MQ-1C Gray Eagle. Z dronów miałyby zostać usunięte wrażliwe technologie i komponenty.

Wcześniej The Wall Street Journal podał, rząd USA nie przekaże Ukrainie rozpoznawczo-uderzeniowych dronów MQ-1C Gray Eagle, klasy MALE – pomimo próśb ze strony władz w Kijowie i apeli części kongresmenów. Gazeta pisała, że Pentagon nie zgodził się na prośbę strony ukraińskiej w sprawie przekazania tych bezzałogowców, z obawy o eskalację konfliktu. Uznano, że Moskwa mogłaby potraktować to jako sygnał, że USA dostarczają Ukrainie broń, zdolną do atakowania celów w głębi terytorium Rosji.

wsj.com / Kresy.pl