CPK i Koleje Ukraińskie podpisały porozumienie o współpracy. Cel: budowa linii KDP z Polski na Ukrainę

Spółka Centralny Port Komunikacyjny i Koleje Ukraińskie (Ukrzaliznyca), podpisały porozumienie o współpracy podczas Railway Direction Days w Warszawie. Dokument zakłada zacieśnienie współpracy w dziedzinie budowy nowej infrastruktury, w tym Kolei Dużych Prędkości. Sygnatariusze zadeklarowali również chęć przyczynienia się do odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia podpisane na trzy lata porozumienie, jest rozwój nowych połączeń transgranicznych w europejskim rozstawie torów 1435 mm, w szczególności budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Dokument zakłada wspólne przygotowanie studium wykonalności dla planowanej nowej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów (przedłużenie „szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa), o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. W związku z tym spółka CPK zadeklarowała gotowość do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przekazania swoich standardów technicznych KDP i Pasażerskiego Modelu Transportowego.

– To historyczny moment. Wspólnie z Kolejami Ukraińskimi rozpoczynamy prace nad linią KDP Warszawa – Lwów – Kijów. Najkrótsza droga z Ukrainy do UE wiedzie przez Polskę i CPK – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia.

Spółka CPK i Koleje Ukraińskie partnerzy będą razem szukali możliwości pozyskania środków finansowych z UE na planowane linie. W ramach współpracy wdrażane mają być standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. W przyszłości strony porozumienia mają również wspólnie opracować model zarządzania wybudowanymi liniami.

Jak informowaliśmy w lipcu br., Ukraina chce zbudować szybką linię kolejową Kijów – Warszawa w standardzie 1435 mm. Plan jest nacechowany na razie mocno życzeniowym podejściem – zwracał uwagę portal Rynek Kolejowy.

Pomysł budowy szybkiej kolei na linii Kijów – Warszawa zaprezentowano na początku lipca br. w Lugano. Ministerstwo Infrastruktury ocenia, że powstanie linii w standardzie 1435 mm będzie kosztowało 1,2 miliarda dolarów.

Ukraińcy zadeklarowali w Lugano, że w ramach wojennej odbudowy, chcieliby w pierwszej kolejności naprawić, przebudować lub zbudować 1412 kilometrów linii kolejowych w standardzie 1435 mm (europejski rozstaw torów). 585 kilometrów miałoby dotyczyć kolei dużych prędkości. To dystans od Kijowa do polskiej granicy.

Linia miałaby zostać zbudowana w latach 2026–2032 na bazie istniejącej linii kolejowej Kijów – Jagodzin, po której aktualnie jeździ nocny pociąg do Warszawy. „Wbrew temu co podają polskie media, czas przejazdu nie jest szacowany na trudne do osiągnięcia 4 godziny między stolicami, lecz na 5-6 godzin. Średnia prędkość składu miałaby wynieść 180 km/h. Linia omijałaby od północy Lwów, co jest rozwiązaniem kontrowersyjnym” – pisał Rynek Kolejowy.

Kresy.pl / cpk.pl