Chiny żądają od Indii wypuszczenia żołnierza

Chiny wezwały do ​​szybkiego oddania żołnierza, który według nich jest przetrzymywany przez władze indyjskie po incydencie na granicy – poinformowała w sobotę agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała w sobotę agencja prasowa Reuters, Chiny wezwały Indie do jak najszybszego oddania żołnierza, który ma być przetrzymywany po incydencie granicznym.

China Military Online, portal informacyjny prowadzony przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, poinformował w sobotę, że chiński strażnik graniczny zaginął w piątek.

Po tym, jak strona chińska zgłosiła incydent Indiom, władze kraju odpowiedziały, że znalazły żołnierza i oddadzą go, gdy otrzymają instrukcje od wyższych oficerów.

China Military Online dodał, że władze Indii powinny „niezwłocznie przenieść” żołnierza z powrotem do Chin i „wspólnie utrzymywać spokój i ciszę na obszarze przygranicznym”. Napięcia między Chinami a Indiami wzrosły w czerwcu ubiegłego roku, kiedy w wyniku starcia na spornej granicy w Himalajach zginęło co najmniej 20 żołnierzy indyjskich.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Chiny wysunęły roszczenia do całego spornego obszaru po tym jak wojska indyjskie i chińskie starły się ze sobą w czerwcu. Sytuacja w himalajskiej dolinie eskaluje od początku maja 2020 roku, odkąd obie strony zwiększyły liczbę żołnierzy pojawiających się na spornym terytorium. Przedmiotem sporu jest ważna droga biegnąca w wysokogórskiej dolinie. Do starcia miało dojść po tym gdy Hindusi i Chińczycy próbowali dokonać „deeskalacji” sytuacji na granicy. W efekcie doszło jednak do jej poważnego zaostrzenia. To pierwsze ofiary śmiertelne na chińsko-indyjskiej granicy od 1975 r.

W listopadzie obie strony zaczęły formułować plan wycofania wojsk i ustanowienia stref zakazu patrolowania.

Kresy.pl/Reuters