Chińscy naukowcy dokonali przełomu w dziedzinie komputerów kwantowych

Chińscy naukowcy poinformowali, że udało im się zbudować komputer kwantowy, który ma możliwość wykonywania obliczeń prawie 100 bilionów razy szybciej niż najbardziej zaawansowany superkomputer świata.

Chińskim naukowcom udało się zbudować prototyp komputera kwantowego. Jest on w stanie wykryć do 76 fotonów za pomocą próbkowania bozonów Gaussa ( jest to standardowy algorytm symulacji) – podał w poniedziałek portal „Science”.

W 2019 roku Google zbudowało swój kwantowy komputer. Był on w stanie wykonać w 200 sekund obliczenia, które zajęłyby najszybszym komputerom około 1000 lat.

Naukowcy z University of Science and Technology of China w Hefei poinformowali na łamach czasopisma naukowego „Science”, że opracowany przez nich komputer kwantowy – Jiuzhang – jest szybszy niż komputer Google. W przypadku potwierdzenia prawdziwości deklaracji, Jiuzhang byłby drugim komputerem kwantowym, który osiąga supremację kwantową w dowolnym miejscu na świecie.

Od długiego czasu Chiny inwestują znaczne środki w obliczenia kwantowe. Rząd Jinpinga przekazał na Krajowe Laboratorium Informatyki Kwantowej 10 miliardów dolarów.