CBŚP zlikwidowało kolejną nielegalną fabrykę papierosów. Produkowała miesięcznie co najmniej 10 mln papierosów [+FOTO]

„Policjanci z CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, w której miesięcznie można było wyprodukować co najmniej 10 mln papierosów” – poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji w piątek. W czasie akcji zabezpieczono 1,8 mln papierosów i krajankę tytoniową. Zatrzymano 7 osób. Prokuratura Regionalna w Gdańsku przedstawiła zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze z Zarządu w Gdańsku i z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji od dłuższego czasu pracowali nad sprawą nielegalnej fabryki papierosów. Zebrane przez nich informacje doprowadziły śledczych do woj. łódzkiego, gdzie na terenie wynajmowanej prywatnej posesji znajdowała się nielegalna fabryka papierosów – napisano w komunikacie.

Policjanci zatrzymali w czasie akcji 7 osób, w tym 2 obywateli Polski i 5 obywateli Białorusi. Przeszukanie pomieszczenia gospodarczego i innych obiektów na posesji pozwoliło znaleźć i przejąć maszyny do produkcji papierosów, ponad 1,8 miliona sztuk papierosów, krajankę tytoniową, a także niezbędne do produkcji komponenty. Urządzenia wchodzące w skład przejętej profesjonalnej linii technologicznej do produkcji papierosów warte są blisko milion złotych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Z ustaleń śledczych wynika, że w fabryce do chwili jej zlikwidowania można było wyprodukować kilkadziesiąt milionów sztuk papierosów. Zabezpieczone w trakcie przeszukania wyroby akcyzowe, w postaci krajanki tytoniowej i papierosów naraziłyby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 2 mln zł” – podaje CBŚP.

Podkreślono, że zatrzymani mężczyźni, w wieku od 32 do 60 lat zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Przedstawiono im zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych, tj. produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych. Sąd Rejonowy w Gdańsku aresztował wszystkich zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W połowie października Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowały w okolicy Słupska fabrykę nielegalnych papierosów. Jej działanie naraziło skarb państwa na straty ponad 24 mln zł.

Na początku października KAS i CBŚP udaremniły próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy. „Blisko 2,5 mln nielegalnych papierosów ukryto w naczepie pojazdu” – podawały wówczas służby. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru wynosiła ponad 1,7 mln zł.

Pod koniec września CBŚP w województwie śląskim zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów. Produkowała ona około 2 tysięcy papierosów na minutę. Zlikwidowane zostały dwa magazyny i przejęto towar o wartości 7 mln zł. Zatrzymanych zostało 21 osób. Wstępne szacunki prokuratury wskazują, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na ponad 6 milionów złotych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Także w połowie września policjanci z CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się nielegalną produkcją papierosów, działającą na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 16 osób, w tym 12 Ukraińców.

W sierpniu również KAS i CBŚP zlikwidowały dwie nielegalne fabryki papierosów.

cbsp.policja.pl / Kresy.pl