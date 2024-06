Były amerykański generał twierdzi, że ukraińskie skargi na czołg M1 Abrams to bzdura

Według wstępnych danych głównego stowarzyszenia eksporterów Turcji dostawy do Izraela w maju spadły o 99 proc. w stosunku rok do roku, do wartości zaledwie 4,4 mln dolarów. Oficjalny serwis statystyczny TurkStat ma opublikować kompleksowe dane dotyczące handlu, w tym importu, pod koniec czerwca, podała we wtorek Al Mayadeen.



Na początku ubiegłego miesiąca tureckie Ministerstwo Handlu ogłosiło, że stosunki handlowe z Izraelem zostaną zawieszone do czasu, gdy Tel Awiw umożliwi „nieprzerwany i wystarczający przepływ” pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.“Wszystkie transakcje importowe i eksportowe związane z Izraelem, w tym wszystkie produkty, zostały wstrzymane - oświadczyło wówczas tureckie ministerstwo - Turcja będzie ściśle i zdecydowanie wdrażać te nowe środki, dopóki rząd izraelski nie pozwoli na nieprzerwany i wystarczający przepływ pomocy humanitarnej do Gazy”.