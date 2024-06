Turkmenistan deklaruje zakończenie przymusowej pracy przy zbiorze bawełny

Rząd Turkmenistanu i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęły wspólnie plan współpracy na lata 2024–2025, który ma przystosować sytuację w środkowoazjatyckim państwie do zasad tej organizacji afiliowanej przy ONZ.

Dokument szczegółowo opisuje kroki mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu pracy przymusowej dorosłych i dzieci podczas zbiorów bawełny, zapewnia mechanizmy rozpatrywania skarg dotyczących przymusu lub wymuszenia na pracownikach, a także minimalne wynagrodzenie dla zbieraczy w przypadku konieczności ręcznego zbioru, zrelacjonował portal Turkmen.News.



Dokument został opoblikowany na stronie internetowej MOP jeszcze 22 maja. Można w nim znaleźć sformułowanie, że jakakolwiek procedura przymusu lub przymusowej mobilizacji osób pracujących w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich formy własności, lub osób poniżej 18 roku życia do zbioru bawełny jest zakazana.

Portal ocenia to jako “pierwszy przypadek”, gdy przeciwdziałanie pracy przymusowej w Turkmenistanie nie zostało “sformułowane w ogólnych słowach” pozwalających na omijanie regulacji.

Pierwszym punkt “mapy drogowej” mówi o opracowaniu projektu dekretu prezydenckiego w sprawie środków dotyczących zorganizowanego zbioru bawełny w celu ustanowienia norm, które nie zezwalają na korzystanie z pracy przymusowej lub obowiązkowej przy zbiorze bawełny. Oczekiwanym rezultatem tego dekretu powinien być system zakazów i kar za wszelkie tego rodzaju praktyki.



“W rzeczywistości samo wystąpienie prezydenta (np. w telewizji) o niedopuszczalności stosowania pracy przymusowej podczas zbiorów bawełny to coś, o czym obrońcy praw człowieka mówią już od kilku lat. Powinno to dać jasny sygnał zarówno lokalnym kierownikom, jak i pracownikom państwowym – którzy każdej jesieni jako pierwsi zmuszeni są do zbioru bawełny – że władze centralne są świadome problemu i nie zamierzają go dłużej tolerować.” – ocenił portal



W swoim komentarzu redakcja stwierdziła, że “system karania urzędników za niezastosowanie się do dekretu prezydenta tylko wzmocni pewność obywateli, że władze poważnie podchodzą do rozwiązania tego problemu”.

W planie działania podkreślono, że praca zbieraczy bawełny musi być dobrowolna i godziwie opłacana. Minimalna opłata za 1 kg zebranej bawełny powinna zostać ustalona w drodze badań i konsultacji. Chodzi o to, żeby praca w polu stała się atrakcyjna. Szczególnie podkreśla się niedopuszczalność pracy dzieci poniżej 18 roku życia na polach bawełny, gdyż odbija się to negatywnie na ich zdrowiu i edukacji.

Od sierpnia do grudnia 2024 r. MOP będzie monitorować warunki zbiorów bawełny we wszystkich regionach Turkmenistanu. Przypomnijmy, że w sezonie 2023 takie badanie przeprowadziłą już we wszystkich regionach z wyjątkiem wilajetu balkańskiego. Ogłosiła wówczas wykrycie przypadków pracy przymusowej.



Turkmenistan jest państwem najbardziej restrykcyjnego autorytaryzmu w Azji Środkowej. Jego władozm stawia się zarzuty tolerowania pracy przymusowej. Zarzuty takie stawiane były także sąsiedniemu Uzbekistanowi, jednak po przejęciu władzy przez Szawkata Mirzijojewa w 2016 r., z praktyk pracy przymusowej, szczególnie nieletnich, zrezygnowano. W 2022 r. USA zniosły sankcje nałożone na Taszkent z tego powodu.

turkmen.news/kresy.pl