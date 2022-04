Bukareszt: Samochód uderzył w ogrodzenie rosyjskiej ambasady [+VIDEO]

W środę rano samochód wjechał w bramę ambasady Rosji w Bukareszcie. Auto stanęło w płomieniach. Kierowca nie żyje. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Nie ujawniono tożsamości kierowcy.

Zdarzenie miało miejsce w środę około godziny 6:00. Samochód wjechał w bramę ambasady Rosji w Bukareszcie. Auto stanęło w płomieniach, a kierowca nie żyje – podały lokalne media.

Serwis Nexta opublikował nagranie przedstawiające sytuację tuż po zdarzeniu.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU

