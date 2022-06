Brytyjski wywiad: Rosjanie kontrolują większość Siewierodoniecka

Władimir Putin zwolnił Natalię Pokłońską z funkcji zastępcy szefa Rossotrudniczestwa. Odegrała ona główną rolę jako współpracownik podczas aneksji Krymu i pełniła funkcję prokuratora obwodu - podał w poniedziałek serwis Nexta na Twitterze.

⚡️Putin fired Natalia Poklonskaya from her position as deputy head of Rossotrudnichestvo. She played a main role as collaborator during the annexation of #Crimea and served as Prosecutor of the peninsula. pic.twitter.com/QUKeptqANT