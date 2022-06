Mesko dostarczy amunicję ukraińskiej armii. Podpisano umowę

Spółka Mesko S.A. poinformowała w środę o podpisaniu z Ukrspecexport porozumienia dotyczącego dostaw amunicji na Ukrainę. Umowa została podpisana w obecności prezesa PGZ Sebastiana Chwałka oraz wiceministra obrony narodowej Ukrainy. Nie sprecyzowano wartości porozumienia.

Do podpisania umowy doszło podczas paryskiej wystawy przemysłu obronnego. „W dniu dzisiejszym w obecności Prezesa PGZ Sebastiana Chwałka i Wiceministra Obrony Narodowej Ukrainy, Zarząd MESKO podpisał z UKRSPECEXPORT porozumienie dotyczące szerokiej gamy amunicji różnych kalibrów. Kolejny sukces eksportowy PGZ S.A.” – przekazała spółka w środę na Twitterze.

Przypomnijmy, że w maju Mesko S.A. zapowiedziało zwiększenie produkcji Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Piorun, które wykazują się dużą skutecznością w wojnie na Ukrainie. Jak informowaliśmy, spółka pozytywnie zakończyła też negocjacje z Departamentem Obrony USA w sprawie eksportu tej broni do Stanów Zjednoczonych.

Niemiecki dziennik Welt napisał na początku czerwca, że „supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robią furorę na Ukrainie”. Medium podkreślało, że wokół wspomnianej broni powstał w mediach społecznościowych „prawdziwy kult”.

Mesko S.A. produkuje amunicję strzelecką małokalibrową przeznaczoną do różnych typów broni, amunicję średniokalibrową (od 12,7×99 mm NATO do 35×228 mm), amunicję moździerzową (98 mm), amunicję czołgową (w tym przeznaczoną do pojazdów uzbrojonych w armaty kalibru 125 mm). W ofercie spółki znajdują się dodatkowo także skorupy do pocisków artyleryjskich różnych kalibrów oraz przenośne zestawy przeciwlotnicze i pociski rakietowe kalibru 122 mm – zwraca uwagę portal ZBIAM.

