Mesko zwiększy produkcję Piorunów

Amerykański magazyn New Lines napisał w czwartek, że uzyskał nagranie rozmowy jednego z rosyjskich oligarchów z brytyjskim biznesmenem, w której Rosjanin niezwykle ostro krytykował decyzję o inwazji na Ukrainę. Ponadto według oligarchy rosyjski prezydent "jest bardzo chory na raka krwi" i być może nawet cierpi na chorobę psychiczną.

Rozmowa została nagrana w połowie marca przez Brytyjczyka, który przekazał ją New Lines pod warunkiem zachowania anonimowości. Magazyn utajnił także nazwisko jego rozmówcy, by nie narażać go na represje. Według New Lines oligarcha należy do grupy 200 najbogatszych Rosjan, a w 2014 roku był w kręgu 20-30 osób, którym Putin ujawnił plany zajęcia Krymu i tłumaczył potrzebę takiego posunięcia. Redakcja potwierdziła autentyczność nagranego głosu oligarchy.