Według niedzielnego raportu brytyjskiego wywiadu, rosyjskie dowództwo zalega z wypłatami pensji swoim żołnierzom.

Brytyjskie ministerstwo obrony, powołując się na niedzielny raport swojego wywiadu twierdzi, że rosyjskie dowództwo wojskowe zalega z wypłatami pensji swoim żołnierzom.

„Rosyjskie wojsko na Ukrainie nadal boryka się z problemami z moralami i dyscypliną. Oprócz walki ze zmęczeniem i ciężkimi stratami, jednym z głównych problemów rosyjskich żołnierzy pozostają problemy z ich wypłatą” – czytamy w komunikacie.

Raport zauważa się, że w armii rosyjskiej na dochód żołnierzy składa się skromna pensja podstawowa, uzupełniona różnymi premiami i dodatkami. Prawdopodobne istnieją bardzo poważne problemy z niepłaceniem znacznych premii bojowych.

Wywiad zauważył, że taka sytuacja mogła powstać z powodu biurokracji wojskowej, niezwykłego statusu prawnego „specjalnej operacji wojskowej” i jawnej korupcji wśród sztabu dowodzenia. Ponadto Rosja ma mieć problemy z zapewnieniem mundurów, broni i racji żywnościowych.

Jak informowaliśmy wcześniej, według brytyjskiego ministerstwa obrony, Siergiej Szojgu – rosyjski minister obrony- został odsunięty na bok, a informacje o przebiegu inwazji na Ukrainę bezpośrednio Władimirowi Putinowi przekazują dowódcy operacyjni.

„Rosyjscy oficerowie i żołnierze z bezpośrednim doświadczeniem wojennym prawdopodobnie stale kpią z Szojgu z powodu jego nieskutecznego i oderwanego od rzeczywistości przywództwa w sytuacji, gdy postępy Rosji utknęły w martwym punkcie. Szojgu prawdopodobnie od dawna próbuje przełamać opinię, że brakuje mu merytorycznego doświadczenia wojskowego, gdyż większość swojej kariery spędził w sektorze budowlanym i ministerstwie ds. sytuacji nadzwyczajnych” – przekonuje brytyjski resort obrony.

