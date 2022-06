Brytyjczycy: 15 tysięcy milionerów chce opuścić Rosję

Dane brytyjskiego wywiadu sugerują, że tysiące milionerów próbują opuścić Rosję, a ciągły exodus biznesu i społeczności oligarchów prawdopodobnie zaostrzy długoterminowe szkody, jakie wojna wyrządzi jej gospodarce, poinformowało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

„Sceptycyzm wobec wojny jest prawdopodobnie szczególnie silny wśród rosyjskiej elity biznesowej i społeczności oligarchów. Wnioski o migrację sugerują, że 15 000 rosyjskich milionerów (w dolarach amerykańskich) prawdopodobnie już próbuje opuścić kraj” – podało ministerstwo.

