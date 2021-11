Boliwia: Feministki zakłóciły Mszę Świętą. Zostały wypędzone biczami

Kilka indiańskich kobiet wypędziło biczami grupę feministek, które próbowały zakłócić niedzielną mszę w katedrze św. Wawrzyńca Męczennika w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. „Napastniczki weszły do kościoła z malunkami i plakatami protestacyjnymi i rozrzucały ulotki w czasie liturgii” – mówiła jedna z kobiet, które broniły świątyni. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłą niedzielę.

Musiałyśmy podbiec i użyć naszych „chicotes” (tradycyjnego boliwijskiego bata o drewnianym trzonku z trzema końcówkami z tkaniny lub rzemieni – red.), aby bronić kościoła przed tym złem – powiedziała jedna z kobiet, które broniły świątyni. Sytuacja miała miejsce w ubiegłą niedzielę w katedrze św. Wawrzyńca Męczennika w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii – podaje portal Polsat News, powołując się na boliwijskie media.

„Wszyscy, którzy przyjdą tu nas zniewalać, dopuszczać się wandalizmu i zła, będą spotykali się z naszymi batami” – podkreślają obrończynie kościoła.

Kobiety przekazały boliwijskim mediom, że zamierzają dalej bronić świątyni. Deklarują gotowość do odparcia kolejnych prowokacji.

Jak informowaliśmy w listopadzie ub. roku, z dorocznego raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wynika, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż rośnie. Chrześcijanie bardzo często są ich celem, na co wpływ ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle.

W zeszłorocznym raporcie podającym dane za rok 2019 stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba zarejestrowanych dzięki organizacjom pozarządowym wyniosła niemal 600 – oznacza to 20% wzrost w porównaniu do 2017 roku. Warto jednak zauważyć, że biorąc pod uwagę dane policyjne, również dostępne na stronie OECD, w samej Francji liczba ataków spowodowanych niechęcią wobec chrześcijan wyniosła 2000. Z raportu Gatestone Institute z kolei wynika, że około 3000 chrześcijańskich obiektów padło ofiarą wandali w 2019 roku – co oznacza, że był to rekordowy rok pod względem antychrześcijańskich ataków na kontynencie.

W ciągu ostatniego roku, szczególnie na fali wulgarnych proaborcyjnych demonstracji, także w Polsce nasiliło się zjawisko profanacji i dewastacji obiektów związanych z katolicyzmem.

