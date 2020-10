Białoruscy przedsiębiorcy przenoszą się do Polski

Od pierwszej połowy września funkcjonuje polski rządowy projekt, który ma przyciągnąć przedsiębiorców z Białorusi. Agencja inwestycji obsługuje 23 białoruskie spółki, Startup Hub Poland już wybrał 6 projektów, a prawie tysiąc osób otrzymało polskie wizy – takie są jego dotychczasowe efekty.

Rządowy projekt „Poland. Business Harbour” zapoczątkowany został 9 września. Jego celem jest przyciągnięcie przedsiębiorców z przeżywającej kryzys polityczny Białorusi. Inicjatorem programu było Ministerstwo Rozwoju (obecnie także Pracy i Technologii), prowadzi go Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), a partnerami są GovTech Polska w KPRM, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacja Startup Hub Poland.

„Dotychczas PAIH otrzymała około 900 zgłoszeń i pytań mejlowych oraz około 700 zgłoszeń telefonicznych. Koordynujemy proces i rozdzielamy projekty: specjaliści i start-upy są kierowane do partnerów projektu, m.in. Startup Hub i GovTech” — mówi Katarzyna Jedlińska, dyrektor departamentu PR i Komunikacji w PAIH.

PAIH obecnie obsługuje 23 firmy, w tym 16 z szeroko rozumianej branży IT, które przenoszą swoją działalność do Polski.

Ponadto do Polski przenoszą się również białoruskie start-upy. Fundacja Startup Hub Poland ma za zadanie wsparcie 20 najlepszych białoruskich zespołów startupowych o największym potencjale innowacyjnym. Zainteresowane firmy zgłaszają się stronie projektu „Poland. Business Harbour”. Do tej pory zrobiło to 67 start-upów.

„Kapituła, w której są przedstawiciele konsorcjantów, wybrała sześć spośród zarekomendowanych przez nas projektów, które na miejscu otrzymają wsparcie do 5 tys. zł. Dwa zespoły już są w Polsce, kolejne cztery w trakcie przenosin. Oprócz szybkiej ścieżki otrzymania wizy dostają wsparcie konsjerża, jak choćby odbiór z lotniska czy dworca, pomoc w znalezieniu mieszkania, a także biznesowo-merytoryczne w założeniu spółki, księgowości, analizie modelu biznesowego, kontaktu z VC — taki przyspieszony kurs podstaw polskiego ekosystemu” — mówi Maciej Sadowski, prezes Startup Hub Poland.

Jest to doraźna pomoc dla białoruskich firm, która zakończy się z chwilą wytypowania 20 start-upów, a najpóźniej w grudniu. Od nowego roku Białorusini będą mogli skorzystać z dużo większego wsparcia. Przewidywane jest np. rozpoczęcie programu PARP Poland Prize, akceleratorów, w których spółki technologiczne mogą otrzymać do 300 tys. zł dofinansowania. Skierowany on będzie do wszystkich zagranicznych start-upów, w tym białoruskich. Ogółem w ramach pilotażowych programów w latach 2018-19 agencja wsparła 100 spółek.

Firmy, które zarejstrują się w Polsce od razu nie będą mogły wystartować w konkursie Poland Prize. Dostępna dla nich będzie za to oferta grantów dla polskich firm.