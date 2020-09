Białoruś: polscy działacze z Lidy ukarani – za udział w proteście i za publiczną modlitwę

Dwoje Polaków z Lidy, należąca działającego przy Związku Polaków na Białorusi Polskiego Towarzystwa Lekarskiego lekarka Anna Kosko i działacz ZPB Aleksander Szor, otrzymało od sądu kary grzywny. Ona brała udział w proteście, on modlił się o powrót abpa Kondrusiewicza.

Jak niedawno informowaliśmy, Anna Kosko, ceniona lekarka i córka prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidzie Ireny Biernackiej, należąca do działającego przy ZPB Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, została oskarżona o udział w nielegalnych protestach przeciwko brutalnym działaniom milicji i sposobowi sprawowania władzy przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Groziła jej grzywna lub areszt do 15 dni. Podczas pierwszej rozprawy sąd nie zdołał orzec, czy Polka rzeczywiście zawiniła, w jakim stopniu i czy zasługuje na karę, żądając od milicji dodatkowych dowodów.

Druga rozprawa miała miejsce we wtorek 15 września br. Podobnie jak wcześniej, do sądu przyszli miejscowi członkowie Związku Polaków na Białorusi, a także koledzy – lekarze i pacjenci, żeby wesprzeć oskarżoną.

Podczas rozprawy sąd uznał zeznania świadka, funkcjonariusza milicji, za wystarczające, żeby orzec o winie Anny Kosko. Skazano ją na grzywnę w wysokości trzech jednostek bazowych, czyli 81 rubli białoruskich (równowartość około 117 zł).

Już wcześniej informowaliśmy, że córce działaczki mniejszości polskiej na Białorusi zagrożono represjami wobec jej matki, która wzięła udział w modlitwie różańcowej za Białoruś. Według relacji szefowej Związku, Andżeliki Borys, po tym, jak Irena Biernacka wzięła udział w modlitwie różańcowej za Białoruś, jej córkę wezwano na przesłuchanie. Kazano jej przekazać matce, że jeśli nie opuści kraju, to zostanie oskarżona „o ekstremizm”.

W środę przed sądem w Lidzie miał miejsce kolejny proces działacza Związku Polaków na Białorusi, Aleksandra Szora. Według relacji prezes ZPB, Andżeliki Borys, Szor stanął przed sądem za udział w nowennie pompejańskiej, od wielu dni odmawianej przed krzyżem Zbawcy obok kościoła farnego w Lidzie przez miejscowych katolików proszących Boga o powrót na Białoruś zwierzchnika Kościoła Katolickiego na Białorusi, metropolity Mińsko-Mohylewskiego, arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. 31 sierpnia bieżącego roku abp Kondrusiewicz nie został wpuszczony na terytorium kraju. Odmówiono mu wówczas wjazdu bez podania przyczyny.

Prowadzący proces sędzia Maksim Fiłatow miał zapytać oskarżonego, co robił przy kościele w Lidzie. Ten odpowiedział, że modlił. Na pytanie, w jakiej intencji, polski działacz odparł, że o powrót arcybiskupa Kondrusiewicza na Białoruś. Sędzia najwyraźniej uznał to za przyznanie się do winy, tj. do udziału w niedozwolonej akcji ulicznej, i zasądził grzywnę w wysokości dziesięciu jednostek bazowych, czyli 270 rubli białoruskich (równowartość niespełna 400 złotych).

Lida, stolica rejonu w obwodzie grodzieńskim, jest jednocześnie ośrodkiem znacznej wielkości jak na miasto tego szczebla – zamieszkuje je około 100 tys. osób. Jest to także jeden z największych ośrodków polskości w tej części historycznych Kresów – według spisu ludności z 2019 r. etniczni Polacy stanowią 35 proc. wśród mieszkańców Lidy. Lidzcy Polacy znani są ze swojej społecznej aktywności, ale po raz pierwszy od wielu lat niektórzy z nich zaktywizowali się politycznie i to właśnie jako reprezentanci odrębnej grupy społecznej – mniejszości narodowej – pod flagą biało-czerwoną.

Na początku sierpnia, jak pisaliśmy, polskie flagi narodowe pojawiły się w relacjach wideo z wiecu Swietłany Tichanowskiej. Liczną obecność Polaków na wiecu Cichanowskiej w Lidzie potwierdziła nam wówczas prezes miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi, Irena Biernacka. Sugerowała nawet, że Polacy z pochodzenia mogli wręcz stanowić większość wiecujących. Biernacka przekazała, że przez obecność na wiecu wyborczym Tichanowskiej działacze ZPB chcieli „pokazać że w Lidzie są Polacy, zwrócić uwagę na nas na przyszłość i potrzymać braci Białorusinów”. Odpowiadając na pytanie o to, czy akurat ta kandydatka ma ofertę dla miejscowej mniejszości polskiej działaczka polskiej organizacji stwierdziła – „Pani Tichanowska o nas nie wie, dlatego staliśmy z przodu, żeby zwrócić na siebie uwagę”. Ocenia, że w zgromadzeniu wzięło łącznie około 3 tys. osób.

