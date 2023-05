“Czarny dzień rosyjskiego lotnictwa”. Media: Rosjanie mogli stracić cztery maszyny jednego dnia

Siły powietrzne Rosji mogły właśnie przeżyć jeden z najgorszych dni od początku wojny na Ukrainie. Doniesienia medialne wskazują, że aż cztery maszyny zostały zestrzelone w sobotę na terytorium Rosji.

Niepotwierdzone doniesienia sugerują, że Rosjanie stracili w ciągu jednego dnia aż cztery maszyny. Istnieją sprzeczne doniesienia o tym, ile samolotów i śmigłowcówmogło zostać zestrzelonych w rejonie Briańska. Jeden z rosyjskich serwisów podaje, że rozbiły się co najmniej dwa samoloty bojowe – Su-34 i Su-35 – oraz dwa śmigłowce Mi-8 – zwraca uwagę CNN.

Ukraina nie potwierdziła, że jej obrona powietrzna brała udział w raportowanym w sobotę zestrzeleniu rosyjskich samolotów. Twierdzi natomiast, że maszyny “miały pewne kłopoty”.

Briańsk leży przy granicy z Ukrainą i był celem wcześniejszych, przypisywanych Ukrainie ataków.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat przekazał w niedzielę, że rosyjska “grupa lotnictwa uderzeniowego zaatakowała Ukrainę od północy, z obwodu briańskiego. Robią to prawie codziennie. Przeprowadzają ataki bombami kierowanymi”.

Jak wskazał, „wpadli w kłopoty. Chcieli zbombardować naszych cywilów, naszych pokojowo nastawionych ludzi”. Nazwał to „czarnym dniem” dla rosyjskiego lotnictwa.

Zweryfikowane przez dziennikarzy CNN materiały pokazują co najmniej jeden śmigłowiec rozbijający się w obwodzie briańskim, 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Gubernator Briańska potwierdził, że rozbił się helikopter, raniąc jednego cywila, ale nie podał szczegółów przyczyny.

Inne wideo, pokazujące spadający samolot i kolumnę czarnego dymu, zostało przypisane do innej wioski w obwodzie briańskim, około 25 kilometrów dalej.

