Berdiańsk: Ukraińcy zaatakowali rosyjski okręt w porcie [+VIDEO/+FOTO]

Strona ukraińska informuje o udanym ataku na duży rosyjski okręt desantowy w porcie w Berdiańsku, od kilku tygodni kontrolowanym przez Rosjan. Część polskich mediów podała rano nieprawdziwe informacje na ten temat.

W czwartek rano w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia portu w Berdiańsku nad Morzem Azowskim, zajętym parę tygodni temu przez siły rosyjskie. Widać na nich pożar i kłęby gęstego dymu, unoszące się nad portem. Berdiańsk to ważny port, a wcześniej także jedna z głównych baz ukraińskiej marynarki wojennej.

Explosion at Berdyans’k port, Reports suggest that a Russian military vessel carrying ammunition was hit Zaporizhzhia oblast #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1AXuXI4lc3

Pożar w porcie to najpewniej efekt ataku ze strony ukraińskiej. Jak poinformowała na swoim profilu Marynarka Wojenna Ukrainy, zniszczono duży rosyjski okręt desantowy „Orsk”, który miał stacjonować w Berdiańsku.

„W zajętym przez Federację Rosyjską porcie w Berdiańsku zniszczono duży okręt desantowy „Orsk” Floty Czarnomorskiej okupantów” – podano w komunikacie. Do wpisu dołączono zdjęcie wspomnianej jednostki, a także zdjęcie pożaru i krótkie nagranie. Na tym ostatnim wśród kłębów dymu widać kształty przypominające fragment sylwetki okrętu, a także mniejszy wybuch, być może w wyniku trafienia. „Orsk” miał przybyć do Berdiańska na początku tego tygodnia, przywożąc zaopatrzenie dla rosyjskiego wojska.

BREAKING: Ukraine claims the Russian Navy ship Orsk has been destroyed in Berdiansk pic.twitter.com/7nUui9q3O3

— Bipin Sapkota (@bipinsapkota213) March 24, 2022