„Auschwitz dla nacjonalistów” – transparent na marszu skrajnej lewicy w Krakowie

W komunikacie poinformowano, że 14 grudnia 2021 r. we Wrocławiu i Namysłowie funkcjonariusze ABW zatrzymali Romana C. i Jarosława S., a także przeszukali ich miejsca zamieszkania. Śledztwo ujawniło przestępczy mechanizm polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów. Chodziło o to, by umożliwić wykazanie „legalnego” nabycia półproduktów służących do produkcji biopaliw przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu prowadzenia działalności. Drugi z podejrzanych – na wniosek prokuratury – został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.