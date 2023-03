Atak dronów na ważny węzeł kolejowy na Krymie. Ukraińcy twierdzą, że zniszczono transport rakiet Kalibr

W Dżankoj na Krymie, ważnym węźle komunikacyjnym, zaatakowano dronami dworzec kolejowy. Ukraiński wywiad twierdzi, że zniszczono transport kolejowy z rakietami manewrującymi Kalibr-NK. Rosjanie zaprzeczają.

W poniedziałek późnym wieczorem w północnej części Półwyspu Krymskiego, w rejonie miasta Dżankoj, zarejestrowano eksplozję. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, w wyniku ataku zniszczono transportowane koleją rosyjskie rakiety manewrujące Kalibr-NK.

„Eksplozja w mieście Dżankoj na północy tymczasowo okupowanego Krymu zniszczyła rosyjskie rakiety manewrujące Kalibr-NK, gdy były transportowane koleją” – podała w komunikacie Główna Agencja Wywiadu przy ukraińskim ministerstwie obrony. Dodano, że trwa tym samym „proces demilitaryzacji Rosji” oraz przygotowania „do de-okupacji Krymu”. Strona ukraińska nie przyznaje się wprost do przeprowadzenia ataku.

W sieci pojawiły się nagrania, na których słychać najpewniej odgłosy przelatujących dronów, a także strzałów z broni oraz eksplozje. Jedna z nich była bardzo silna, a według świadków, bezzałogowiec uderzył w dworzec kolejowy.

Several explosions were reported in occupied Dzhankoi, north Crimea https://t.co/LroToYYBLF pic.twitter.com/5uMj4WBHLQ

🔥🔥

Massive explosions right now in temporary occupied #Dzhankoi settlement located in the northern part of #Crimea, 🇺🇦Ukrainian drones causing havoc.

Testing 1,2 successful pic.twitter.com/IdjDWnh4VZ

— АЗОВ South (@Azovsouth) March 20, 2023