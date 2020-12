Armia USA odebrała „świąteczne” bezzałogowce RCV-L

Kilka dni przed Bożym Narodzeniem armia amerykańska odebrała przed terminem dostawę dwóch prototypów bezzałogowych pojazdów naziemnych Robotic Combat Vehicle-Light (RCV-L). Amerykańska firma Pratt Miller, która pracuje nad programem RCV-L razem z brytyjską firmą QinetiQ, opublikowała na Twitterze zdjęcie pojazdów z czerwonymi kokardami.

RCV-L 3 i (RCV-L, przyp. red.) 4 zostały dostarczone do GVSC dzisiaj, 2 tygodnie przed terminem. To kończy pełną zakontraktowaną dostawę Robotic Combat Vehicle – Light w ramach przygotowań do testów i eksperymentów, które zostaną przeprowadzone w 2021 roku – firma Pratt Miller napisała na Twitterze 18 grudnia. We wpisie załączono zdjęcia pojazdów z czerwonymi, świątecznymi kokardami.

RCV-L’s 3 and 4 were delivered to GVSC today, 2 weeks ahead of schedule. This completes the full contracted delivery of Robotic Combat Vehicle – Light in preparation for 2021 testing and experimentation. #Army #QinetiQ #RCV #Robotics pic.twitter.com/oqgMpCXQ89

