Amerykanie przekażą Ukrainie 1500 rakiet TOW

Ukraińskie Siły Zbrojne zostaną wkrótce uzbrojone w amerykańskie systemy rakiet przeciwpancernych BGM-71 TOW.

Jak poinformował w sobotę portal militarnyj, Ukraińskie Siły Zbrojne zostaną wkrótce uzbrojone w amerykańskie systemy rakiet przeciwpancernych BGM-71 TOW. Systemy przeciwpancerne są zawarte w nowym pakiecie wsparcia wojskowego USA o wartości do 775 milionów dolarów, poinformował Pentagon 19 sierpnia.

„Dostarczamy więc 1500 pocisków TOW. To oznacza pociski sterowane rurowo, optycznie śledzone, kierowane” – czytam.” A więc istnieje ciągła potrzeba zdolności przeciwpancernych, a to tylko kolejna z tych zdolności” – dodano

Ciężki system rakiet przeciwpancernych BGM-71 TOW jest jednym z głównych systemów w armii amerykańskiej. Jest to jeden z najpopularniejszych przeciwpancernych systemów rakietowych drugiej generacji na świecie i jest używany w ponad 40 krajach.

Pocisk TOW może być wystrzeliwany z wyrzutni zainstalowanych na pojazdach, śmigłowcach lub trójnogach ustawionych na ziemi. Głowica kumulacyjna pocisku jest wyposażona w zapalnik uderzeniowy i może przebijać pancerz o grubości do 600 mm. Minimalny zasięg pocisku wynosi 65 m, a maksymalny jest ograniczony długością przewodu sterującego i dla BGM-71A wynosi 3000 metrów.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken potwierdził w piątek kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Podkreślił, że nowa transza pomocy w wysokości 775 milionów dolarów obejmuje dodatkowe uzbrojenie, amunicję i innego rodzaju sprzęt z zapasów Departamentu Obrony USA.

„W trwającej już prawie sześć miesięcy niesprowokowanej i brutalnej wojnie Rosji z Ukrainą na pełną skalę siły zbrojne prezydenta Putina kontynuują ofensywę, zadając poważne straty ludności cywilnej i powodując masowe zniszczenia infrastruktury cywilnej” – napisał Blinken.

Today I directed a $775 million drawdown of arms and equipment from U.S. military stockpiles for Ukraine’s defense. The United States continues to stand with Ukraine and its brave defenders. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2022