Ambasador Ukrainy: tylko HIMARS-ami nie można atakować Rosji, innego uzbrojenia od USA to nie dotyczy

Według ambasador Ukrainy w USA, porozumienie z Amerykanami o nieatakowaniu celów na terytorium Rosji dotyczy tylko systemów HIMARS, innych rodzajów broni z Zachodu- już nie. Według niej, ograniczenia te w ogóle nie odnoszą się do Krymu i terytoriów okupowanych przez Rosję.

Ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Oksana Markarowa w obszernym wywiadzie dla ukraińskiego portalu „Europejska Prawda” powiedziała, że ukraińsko-amerykańskie porozumienie o niestosowaniu amerykańskiej broni do atakowania celów na terytorium Rosji dotyczy tylko systemów HIMARS, a nie wszystkich typów dostarczonego uzbrojenia.

Ukraińska dyplomatka odniosła się w ten sposób do wypowiedzi ministra obrony Ukrainy, Ołeksija Reznikowa o tym, że Ukraina zobowiązała się do nieużywania zachodniego uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji. Na pytanie, czy te ograniczenia dotyczą tylko systemów HIMARS, czy w ogóle całego amerykańskiego uzbrojenia, Markarowa powiedziała, że „to dotyczy konkretnie [systemów] HIMARS”.

Dodajmy, że w sierpniu br. Reznikow zaznaczał, że ograniczenia w zakresie używania broni, dostarczonej przez USA i ich partnerów nie dotyczą „tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, gdzie znajduje się wróg”, czyli np. na Krymie czy we wschodnim Donbasie.

Markarowa również potwierdziła, że Stany Zjednoczone nie wprowadziły żadnych ograniczeń dla ukraińskich uderzeń z użyciem broni amerykańskiej na terytorium Krymu. Podkreśliła, że takie pytania są nie na miejscu, bo „Krym to była, jest i będzie Ukraina”, a Waszyngton przyjmuje tu analogiczne stanowisko.

Ambasador powiedziała też, że USA poważnie podchodzą do rosyjskich ostrzeżeń w kwestii możliwości użycia broni atomowej, ale „nie okazują lęku” i „wysyłają odpowiednie sygnały Kremlowi”. Nie odpowiedziała jednak na pytanie, czy Stany Zjednoczone już zdecydowały, jak odpowiedzą na ewentualne użycie przez Moskwę broni atomowej. Przypomniała w tym kontekście słowa prezydenta Joe Bidena, że konsekwencje takiego kroku będą dla Rosji „katastrofalne”.

Jak pisaliśmy, w ramach nowego amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej wartego 1,1 mld dol, na Ukrainę trafi m.in. 18 systemów HIMARS, systemy antydronowe i radary przeciwartyleryjskie. Może to jednak zająć nawet parę lat, gdyż chodzi o nowy sprzęt, zamawiany u producentów. Nowy pakiet obejmuje również 150 pojazdów HMMWV, 150 pojazdów taktycznych do holowania np. haubic, a także 40 ciężarówek i 80 przyczep do transportu ciężkiego sprzętu.

pravda.com.ua / Kresy.pl