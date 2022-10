Alarm rakietowy w większość obwodów Ukrainy. Ataki rakietowe Rosji

Alarm rakietowy ogłoszono we wtorek we wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie kraju – przekazała agencja Ukrinform. W obwodzie kijowskim i odeskim uruchomiono systemy obrony powietrznej.

Agencja Ukrinform poinformowała we wtorek rano, że we wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie, ogłoszono alarm rakietowy. Jedynie w obwodach wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, iwanofrankowskim, rówieńskim i zakarpackim nie obowiązuje alarm.

Siły rosyjskie zaatakowały elektrociepłownię w obwodzie winnickim dronami Shahed-136. Przeprowadziły także atak rakietowy na Zaporoże.

Kyiv was under attack by Russia this morning

The brave & heroic firefighters, police, and first responders#Ukraine #WarCrimes #UkraineRussiaWar #Kyiv #Mariupol #Lviv #Kharkiv #Melitopol #Irpin #Bucha #Borodyanka #Odesa #Crimea pic.twitter.com/1braWZcZ5z

— Luis (@2536luis) October 11, 2022