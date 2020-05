7 osób zginęło podczas dystrybucji jedzenia w Afganistanie

Siedem osób zginęło podczas starć w prowincji Ghor w Afganistanie – przekazuje w sobotę Reuters. Starcia wybuchły między ludnością i służbami ze względu na niesprawiedliwe rozdzielanie pomocy związanej z pandemią.

Z powodu pandemii koronawirusa, w Afganistanie prowadzona jest dystrybucja jedzenia w prowincjach zagrożonych głodem. Według informacji Reutersa w prowincji Ghor doszło do starć po tym jak część osób zarzuciła, że żywność jest przekazywana osobom z powiązaniami politycznymi.

Siedem osób zginęło, a czternaście zostało rannych. Afgańska policja otworzyła ogień po tym, jak niektórzy spośród około 300 protestujących zaczęli rzucać kamieniami w kierunku mundurowych. Tłum miał próbować wedrzeć siędo domu gubernatora prowincji – przekazywał później jego czecznik, Mohammad Arif Aber.

Niezależna Komisja Praw Człowieka w Afganistanie (AIHRC) analizuje „niepokojące doniesienia o strzelaniu przez policję do protestujących”, poinformowała prezes Shaharzad Akbar na Twitterze.

Worrying reports of police firing at protestors in Ghor. Completely unacceptable. @AfghanistanIHRC team in Ghor are looking into details.

— Shaharzad Akbar (@ShaharzadAkbar) May 9, 2020