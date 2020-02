Zmarł Ryszard Vincenc, dyrektor polskiej szkoły średniej we Lwowie

W piątek zmarł dyrektor Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, Ryszard Vincenc. Miał 52 lata.

W piątek po południu informację o śmierci Ryszarda Vincenca, dyrektora Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, placówki z polskim językiem nauczania, pojawiła się na profilu szkoły na portalu społecznościowym.

Wieczorem wpis ws. śmierci Vincenca zamieścił Ambasador RP w Kijowie, Bartosz Cichocki:

„Jestem głęboko poruszony informacją o śmierci Ryszarda Vincenca, dyrektora Szkoły im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. Matce Zmarłego, nauczycielom, wychowankom i uczniom Dziesiątki składam wyrazy współczucia”.

Ryszard Vincenc (ur. 19 stycznia 1968 roku) był nauczycielem historii i wychowawcą młodzieży oraz znanym działaczem lwowskiej organizacji Związku Strzeleckiego „Strzelec”, a ściślej 23. Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej Lwów im. kapitana Bolesława Zajączkowskiego. W styczniu tego roku został uhonorowany medalem „Pro Bono Poloniae”, przyznawanym osobom zasłużonym w kultywowaniu i popularyzacji poza granicami kraju wiedzy o polskich tradycjach niepodległościowych.

We wrześniu 2016 roku Vincenc wspólnie z Łucją Kowalską, dyrektorką analogicznej placówki, tj. Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie przedstawili na konferencji prasowej w Sejmie postulaty ws. tematyki kresowej w polskim programie nauczania.

– Historia Polski nie istnieje bez historii Kresów, a historia Kresów Wschodnich nie istnieje bez historii Polski– mówił Vincenc. – Chciałbym prosić, by w programach nauczania w polskich szkołach pojawiło się coś, co by upamiętniało historię Kresów, żeby nowe pokolenie, które będzie budowało to państwo, pamiętało, że są Kresy Wschodnie, że są tam Polacy, którzy chcą by była o nich pamięć.

– Nie można tego zapominać, nie tylko groby są na Kresach, na Kresach są Polacy, którzy tam zostali i trwają. I póki pamięć o nas jest w Polsce, dopóty będziemy trwać i pracować – podkreślał dyrektor lwowskiej szkoły.

