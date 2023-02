Zełenski: rosyjska ofensywa już się zaczęła

Zdaniem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, rosyjska ofensywa, której spodziewano się wiosną, już się zaczęła. Wykluczył też jakiekolwiek kompromisy z Rosją, w tym terytorialne. Twierdzi, że to dostawy zachodniej broni przyspieszają nadejście pokoju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w wywiadzie dla BBC, że jego zdaniem rosyjska ofensywa, której spodziewano się wiosną, zasadniczo już się zaczęła.

„Rosyjskie ataki mają już miejsce z kilku kierunków” – powiedział Zełenski. Uważa jednak, że siły ukraińskie mogą stawiać opór rosyjskim atakom, dopóki nie będą w stanie rozpocząć kontrofensywy. Zaapelował w tym kontekście do państw zachodnich, by przysłały więcej pomocy wojskowej.

„Oczywiście, nowoczesna broń przyspiesza pokój. Broń to jedyny język, jaki Rosja rozumie” – dodał.

BBC zaznacza, że władze Ukrainy są coraz bardziej sfrustrowane tempem dostarczania zachodniej broni, szczególnie czołgów. Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał kraje bloku do przyłączenia się do Niemiec w wysyłaniu czołgów na Ukrainę. Była to odpowiedź na informacje, że Dania i Holandia nie dostarczą czołgów Leopard 2.

Zełenski odniósł się też do wypowiedzi przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, który zagroził Ukrainie wojną, jeśli choć jeden ukraiński żołnierz przekroczy białoruską granicę. Wyraził nadzieję, że Białoruś nie dołączy do wojny. „Jeśli to zrobi, będziemy walczyć i przetrwamy” – dodał.

Zapytany o to, jak jego zdaniem zakończy się wojna, odpowiedział: „Dziś, nasze przetrwanie jest naszą jednością. Uważam, że Ukraina walczy o swoje przetrwanie”. Powiedział też, że Ukraina przesuwa się w kierunku Europy gospodarczo, a także poprzez jej wartości. „Wybraliśmy tę ścieżkę. Chcemy gwarancji bezpieczeństwa. Jakiekolwiek ustępstwa terytorialne osłabiłyby nas jako państwo” – zaznaczył. Dodał, że z prezydentem Rosji nie można iść na żadne kompromisy ani negocjacje, bo nie można mu ufać.

