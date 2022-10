Włoskie lotnictwo poderwało swoje myśliwce – miały przechwycić rosyjskie samoloty zbliżające się do granic Polski

Włoskie myśliwce prowadzące misję NATO Air Policing w Polsce, zostały poderwane w celu przechwycenia rosyjskich samolotów – poinformowało w piątek na Twitterze włoskie lotnictwo.

Według włoskich sił lotniczych, myśliwce zostały poderwane w czwartek i piątek, aby przechwycić rosyjskie samoloty lecące w pobliżu granic NATO.

„Dwa nowe starty alarmowe Eurofighterów z włoskich sił powietrznych zaangażowanych w misję air policing w Polsce” – czytamy na profilu Twitterowym.

#Scramble

Two more take-offs on alarm for #ItalianAirForce #Eurofighters engaged in #AirPolicing activities in Poland.

The Italian fighters took off, yesterday and today, to intercept Russian planes flying near the #NATO borders pic.twitter.com/C9SUX5FqX3

