Władze Sao Paulo w Brazylii chcą zrestartować gospodarkę

Władze brazylijskiego stanu Sao Paulo zdecydowały, że rozpoczną otwieranie gospodarki 11 maja – poinformowała w środę Agencja Prasowa Reuters. Część obostrzeń zostanie poluzowana, ale pracownicy będą musieli zachować ostrożność.

W środę Agencja Reuters poinformowała, że brazylijski stan Sao Paulo zacznie otwierać gospodarkę w bezpieczny sposób dopiero 11 maja. Zostaną poluzowane zasady dotyczące zachowywania odległości między ludźmi.

Gubernator Joao Doria przekazał, że stanowe zasady co do przechodzenia kwarantanny pozostaną w mocy. Sao Paulo jest największym miastem stanu i całej Brazylii, jest też epicentrum epidemii tego kraju.

Liczba zgonów w związku z COVID-19 w Brazylii dochodzi do 3000 przypadków. W kraju zarażonych jest ponad 45 500 osób, jako ozdrowieńców zakwalifikowano 24 000 osób.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zwolnił ministra zdrowia z powodu różnych wizji radzenia sobie z pandemią koronawirusa. Prezydent uważa, że szeroko zakrojone obostrzenia nie są potrzebne, miał też wątpliwości co do izolacji między ludźmi. Bolsonaro uważa, że takie postępowanie jest szkodliwe dla brazylijskiej gospodarki.

Bolsonaro od początku pojawienia się koronawirusa twierdził, że świat reaguje na pandemię zbyt ostro. Samego wirusa porównał do „niegroźnej grypy”. Swoje obiekcje zamieszczał między innymi na twitterze, jednak portal skasował wpisy prezydenta.

Zobacz też: Twitter usunął wpisy prezydenta Brazylii kwestionujące zasadność kwarantanny

Minister zdrowia poinformował o odwołaniu go z funkcji na twitterze.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020