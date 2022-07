Winnicki przypomniał o słowach ambasadora Ukrainy. Marszałek Sejmu wyłączyła mu mikrofon [+VIDEO]

Podczas odbywającej się w szwajcarskim Lugano konferencji „Ramy mądrego i zrównoważonego procesu odbudowy Ukrainy”, premier Denys Szmyhal przedstawił mapę pokazującą propozycję, które państwa będą odbudowywać poszczególne regiony Ukrainy. Z przedstawionej podczas konferencji mapy wynika, że wraz z partnerami z Włoch, polskie firmy mogłyby pomóc w odbudowie regionu donieckiego, który obecnie w większości nie jest kontrolowany przez ukraiński rząd. Informacje z końca czerwca wskazywały, że w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy siły przeciwnika kontrolują 55 proc. terytorium.

At a conference in Lugano on the restoration of Ukraine, Prime Minister Denys Shmyhal presented a map - which of the Europeans will restore what: