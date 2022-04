Wielka Brytania będzie odsyłać nielegalnych imigrantów do Rwandy

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował, że zadania związane z patrolowaniem kanału La Manche od straży granicznej przejmie brytyjska marynarka. Nielegalni imigranci mają być odsyłani do ośrodka detencyjnego w Rwandzie.

Wielka Brytania może wysłać dziesiątki tysięcy osób ubiegających się o azyl do Rwandy, powiedział w czwartek premier Boris Johnson. Działanie to ma na celu rozbicie siatek przemytniczych i powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów.

„Musimy zapewnić, że jedyna droga do azylu w Wielkiej Brytanii jest bezpieczna i legalna” – powiedział Johnson w przemówieniu w Kent w południowo-wschodniej Anglii, gdzie wylądowało w zeszłym roku tysiące migrantów,

Johnson wskazał, że siedem na 10 osób przybyłych w zeszłym roku na małych łodziach przez kanał La Manche to „mężczyźni poniżej 40. roku życia płacący przemytnikom ludzi za przeskoczenie kolejki”, c0 uniemożliwiało pełną pomoc realnym uchodźcom. W ubiegłym roku ponad 28 000 migrantów i uchodźców przedostało się z Europy kontynentalnej do Wielkiej Brytanii – co jest prawie 3,5-krotnym wzrostem w stosunku do 2020 r. i ok. 15-krotnym wobec 2019 r. W tym roku do wtorku do Wielkiej Brytanii dostało się ponad 4,5 tys. imigrantów, czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Jak dodał brytyjski premier, wiele z tych osób dotarło do Wielkiej Brytanii przez kraje „ewidentnie bezpieczne” i nie znajdowało się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Podkreślił, że ci ludzie owinni być szybko i humanitarnie wydalani do kraju trzeciego lub kraju pochodzenia, a Wielka Brytania musi położyć kres „barbarzyńskiemu handlowi ludzkim nieszczęściem, prowadzonemu przez przemytników ludzi przez kanał La Manche”.

Polityk zapowiedział, że każdy kto przybył do Wielkiej Brytanii nielegalnie po 1 stycznia, może teraz zostać przeniesiony do Rwandy. „Umowa, którą zawarliśmy, jest nieograniczona i Rwanda będzie miała możliwość przesiedlenia dziesiątek tysięcy ludzi w nadchodzących latach” – przekazał Johnson.

Zgodnie z umową, którą podpisała w Rwandzie brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel, w tym kraju powstanie ośrodek, do którego odsyłani będą przede wszystkim młodzi, samotni mężczyźni. Jeżeli uzyskają prawo do azylu, będą mogli osiedlić się w Rwandzie, ci, których wniosek zostanie odrzucony, uzyskają status imigranta w tym kraju bądź zostaną odesłani do kraju pochodzenia.

W początkowej fazie na zakwaterowanie oraz pomoc w integracji Wielka Brytania przekaże Rwandzie 120 mln funtów. Docelowo program może kosztować brytyjski rząd nawet 1,4 mld funtów. Pierwsze loty deportacyjne mają się odbyć w najbliższych tygodniach.

Podobne rozwiązanie w zeszłym roku przyjęła Dania. Jak informowaliśmy, przegłosowane w listopadzie przepisy stanowią, że Dania utworzy ośrodki w innych krajach, prawdopodobnie na terenie Afryki, gdzie będą odsyłani uchodźcy. Wśród takich państw mogą znaleźć się m.in. Rwanda, Tunezja, Etiopia i Egipt.

Kresy.pl / reuters.com / france24.com / interia.pl