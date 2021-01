Wielka Brytania: Armia otrzyma systemy Sky Sabre zamiast Rapierów

Brytyjska armia oficjalnie rozpoczęła proces przezbrojenia jednej z baterii obrony przeciwlotniczej na nowoczesny system Sky Sabre, który wykorzystuje pociski CAMM. Ma zastąpić w Wielkiej Brytanii przestarzałe zestawy Rapier.

O rozpoczęciu procesu przezbrajania poinformował w piątek 16th Regiment Royal Artillery. Jednostka zostanie wyposażona w nowy system przeciwlotniczy. System składa się z wyrzutni kierowanych aktywnie radarowo pocisków CAMM, stacji radiolokacyjnych Saab Giraffe oraz systemu dowodzenia (jego komponenty zostały dostarczone przez izraelskiego Rafaela).

What a milestone! Sky Sabre training has started. A huge effort by the whole force to get to this significant point. A great start for the first Battery, the Regiment and 7 AD Group to modernisation @rhqra @7AirDefence @BritishArmy @3rdUKDivision @byMBDA @Saab @RAFAELdefense pic.twitter.com/6COjq8zPgK

— 16RegtRA (@16RegtRA) January 15, 2021