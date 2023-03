Wiedeńska policja spodziewa się ataku islamistów

Wiedeńska policja zintensyfikowała uzbrojone patrole we wrażliwych miejscach w stolicy Austrii po tym, jak krajowa agencja wywiadowcza otrzymała informacje sugerujące, że planowany jest atak islamistów.

Jak poinformowała w środę agencja prasowa Reuters, wiedeńska policja zintensyfikowała uzbrojone patrole we wrażliwych miejscach w stolicy Austrii, w tym w kościołach po tym, jak krajowa agencja wywiadowcza otrzymała informacje sugerujące, że planowany jest atak islamistów.

Miejska policja podjęła rzadki krok, ostrzegając opinię publiczną w mediach społecznościowych, że w mieście będzie wzmożona obecność uzbrojonej policji, w tym sił specjalnych.

„Nasze służby wywiadowcze mają powody sądzić, że w Wiedniu planowany jest atak z motywami islamistycznymi” – poinformowała wiedeńska policja po angielsku na Twitterze.

„Jako środek ostrożności… interesujące miejsca zostały objęte zwiększoną ochroną przez regularne i specjalne siły policyjne”, napisała policja, dodając, że nie można powiedzieć, jak długo potrwają specjalne środki.

Wypełnione turystami ulice centrum Wiednia były jak zwykle zatłoczone po ostrzeżeniu policji. Zwiększona obecność policji w katedrze św. Szczepana była ledwo zauważalna.

Ponad trzy godziny po tym, jak tweety ostrzegały opinię publiczną o możliwym zagrożeniu, policja wysłała tylko jedną aktualizację, aby wyjaśnić, że początkowa wzmianka o ryzyku ataku na kościoły w rzeczywistości dotyczyła nie tylko kościołów chrześcijańskich, ale także miejsc kultu różnych religii i innych budynków.

Policja nie wyjaśniła szczegółów, ale powiedziała, że specjalne środki zostały utrzymane.

