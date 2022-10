Wiceminister finansów: w programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe

Resort finansów pracuje nad różnymi scenariuszami dotyczącymi programu Rodzina 500 plus, w tym nad wprowadzeniem do niego progów dochodowych. Przyznał to wiceminister finansów, Artur Soboń.

W niedawnej rozmowie z serwisem Gazeta.pl, wiceminister finansów Artur Soboń zapewniał, że rząd w kwestiach budżetowych i finansowych „idzie drogą polityki restrykcyjnej, ale uwzględniającej potrzeby społeczne”. Zapytano go wówczas o kryteria dochodowe w programach socjalnych, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie wydatków z budżetu.

– W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma – odpowiedział. Dopytywany, czy progi dochodowe mogą zostać wprowadzone przy przyznawaniu świadczeń 500 plus, wiceminister nie wykluczył takiej możliwości.

– W programie 500 plus rzeczywiście takie progi mogłyby być. Warto o tym rozmawiać. Rozmawiamy na temat różnych scenariuszy, gdyż sytuacja zewnętrzna jest teraz ekstremalnie trudna – powiedział Soboń.

– Jesteśmy rządem, który nie chowa głowy w piasek i proponuje nowe rozwiązania i te rozwiązania, także w zakresie polityki energetycznej, będą jeszcze proponowane przez rząd – zapewniał wiceszef resortu finansów.

Zdaniem wiceministra, wprowadzenie progów dochodowych mogłoby wygenerować dodatkowe środki w budżecie państwa.

Portal Bankier.pl przypomina, że w połowie września Artur Soboń zapewniał, że „rząd Mateusza Morawieckiego nie zejdzie z drogi polityki społecznej, pomocy rodzinie i wsparcia najbardziej potrzebujących”.

Według tego serwisu, świadczenie mieliby otrzymywać najbardziej potrzebujący, jak opiekunowie bez pracy lub najmniej zarabiający, jednak nie podaje źródła tych przewidywań. Wprowadzenie ograniczeń w programie Rodzina 500+ miałoby przyczynić się do dalszego zmniejszenia konsumpcji, a w konsekwencji do wyhamowania rosnącej inflacji. Portal informuje, że koszty programu to około 40 mld zł rocznie.

Wiadomo, że rząd mimo rosnących cen nie przewiduje waloryzacji tego świadczenia. W sierpniu minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg powiedziała, że w tym roku waloryzacja nie jest w planie. Samo świadczenie przez lata wyraźnie straciło na realnej wartości. Według niektórych szacunków, obecnie „500 plus” to de facto około „380 plus”, a gdyby przywrócić świadczeniu pierwotną wartość, musiałoby ono wzrosnąć do 650 zł.

next.gazeta.pl / bankier.pl / Kresy.pl