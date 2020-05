WHO: Rynek w Wuhan odegrał ważną rolę w wybuchu pandemii

Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że nie ma wątpliwości co do tego, że rynek w Wuhan odegrał znaczącą rolę w wybuchu pandemii COVID-19 – informuje w piątek Reuters. Nie ma jednak pewności co do tego czy to tam doszło do pierwszych zarażeń.

Rynek handlowyw w mieście mieście Wuhan w centralnych Chinach miał odegrać poważną rolę w wybuchu pandemii koronawirusa, poinformowało w piątek WHO. Nie ma pewności jednak czy było to źródło zarażeń, organizacja wezwała do prowadzenia dalszych badań – przekazała Agencja Prasowa Reuters.

Chińskie władze zamknęły rynek w styczniu w ramach działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i zarządziły tymczasowy zakaz handlu.

„Rynek odegrał ważną rolę w tym wydarzeniu, to jasne. Nie wiemy jednak na czym ta rola polegała, czy było to źródło, czy też wzmocnienie pandemii. Być może to tylko zbieg okoliczności, że niektóre przypadki zostały wykryte na tym rynku i wokół niego – powiedział doktor Peter Ben Embarek, ekspert WHO ds. bezpieczeństwa żywności i wirusów odzwierzęcych.

Podczas konferencji prasowej, członkowie WHO przekazali także, że niema pewności jak wirus został wprowadzony na rynek. Prawdopodobne są trzy możliwości: poprzez żywe zarażone zwierzęta, przez zainfekowanego sprzedawcę lub przez zainfekowanego klienta.

„To co bardzo by w tym momencie pomogło, to wyizolowanie wirusa, w formie nieprzystosowanej do zarażania ludzi, przed wersją, którą mamy teraz. Ponieważ wtedy lepiej zrozumiemy, jak dostosował się do naszych organizmów, jak ewoluował” – przekazywał Embarek.

„Jeśli chodzi o dowody, to najprawdopodobniej Chiny są w posiadaniu całej wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wymaganych badań. Mają do tego celu wielu wykwalifikowanych naukowców – poinformował i zaapelował o podzielenie się zgromadzonym materiałem.

Kresy.pl/Reuters