Węgry: cyberatak na strony rządowe

W piątek nastąpił zmasowany atak na węgierskie strony rządowe – poinformował przedstawiciel rządu Węgier. Wcześniej tego dnia uruchomiono serwis z publiczną ankietą dotyczącą złagodzenia obostrzeń epidemicznych, który również stał się celem cyberataków.

Jak poinformował Csaba Domotor, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Węgier, w w piątek nastąpił cyberatak na szereg węgierskich stron rządowych. Z tego powodu, są one tymczasowo niedostępne dla niektórych użytkowników.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Celem cyberataku była m.in. główna strona informacyjna węgierskiego rządu dotycząca pandemii, portal rejestracji na szczepienia oraz uruchomiony w piątek serwis z publiczną ankietą dotyczącą złagodzenia obostrzeń epidemicznych. Według stanu na sobotę rano, wciąż są też kłopoty z dostępem oficjalnego portalu rządowego – kormany.hu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Poinformowano, że władze pracują nad utrzymaniem dostępu do tych stron i starają się zidentyfikować źródło pochodzenia ataków. Zapowiedział, że po szybkim sprawdzeniu zostanie niezwłocznie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawą zajmują się pracownicy Narodowego Urzędu Informacyjno-Komunikacyjnego (NISZ).

Rząd Węgier rozpoczął w tym tygodniu konsultacje społeczne na temat rozluźniania restrykcji epidemicznych. Są one prowadzone w internecie. W ankiecie rząd pyta obywateli m.in. o to, czy osoby zaszczepione powinny być zwolnione z niektórych obostrzeń, a także czy restrykcje należy znosić stopniowo, czy dopiero po zakończeniu pandemii. Zapytano też, które z nich ewentualnie można by znieść w pierwszym rzędzie. Inne pytanie dotyczy tego, czy do końca pandemii należy na Węgry wpuszczać tylko tych cudzoziemców, którzy zaszczepili się na koronawirusa lub przeszli zakażenie.

Konsultacje uruchomiono wcześniej tego samego dnia, w którym nastąpił cyberatak. Również w piątek premier Węgier Viktor Orban powiedział, że kraj znajduje się „w niebezpiecznym momencie”, ponieważ choć jest już dostępna szczepionka i ruszyły konsultacje społeczne na temat łagodzenia obostrzeń, to zaczęła się też trzecia fala zakażeń, których liczba na Węgrzech od paru tygodni rośnie.

– Tak więc zaczął się wyścig dwóch krzywych: liczby osób zaszczepionych i nowych infekcji. Która będzie szybsza, ta przesądzi o naszej przyszłości – powiedział Orban.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Poprzedni raz informowano o serii cyberataków na węgierskie strony rządowe pod koniec stycznia tego roku, przeprowadzonych przede wszystkim z zagranicznych adresów IP. Podkreślono, że ataki te były „skoordynowane i zaawansowane”. Spowodowały zakłócenia w działaniu niektórych portali. Podano wówczas, że celem ataków były głównie portale rządu i administracji publicznej, umożliwiające załatwianie spraw przez obywateli.

Jak pisaliśmy, we wrześniu 2020 roku Węgry padły ofiarą największego cyberataku w swojej historii. Jak podała wówczas firma telekomunikacyjna Magyar Telekom, węgierskie instytucje finansowe i infrastruktura telekomunikacyjna zostały poddane potężnemu cyberatakowi z serwerów komputerowych zlokalizowanych w Rosji, Chinach i Wietnamie.

Bloomberg / rmf24.pl / Kresy.pl