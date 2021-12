Węgierski Trybunał Konstytucyjny uniknął rozstrzygnięcia o pierwszeństwie prawa krajowego nad prawem unijnym

Węgierski Trybunał Konstytucyjny uniknął w piątek orzeczenia o pierwszeństwie prawa Unii Europejskiej przy podejmowaniu decyzji o spornym posunięciu rządu przeciwko imigracji – przekazała agencja prasowa Reutera.

Sąd rozważa zakwestionowanie przez rząd premiera Viktora Orbana decyzji TSUE, który stwierdził, że Budapeszt złamał unijne prawo mające na celu ochronę uchodźców, deportując ich przez granicę do Serbii.

Minister sprawiedliwości Judit Varga przekonywała, że ​​wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skutkowałoby pobytem wielu migrantów na stałe na Węgrzech.

The recent decision of the Hungarian Const. Court focuses solely on migration, and nothing but migration. The Court made it clear that we have the right to refuse to live with peoples other than with whom we have shared a common destiny for centuries. https://t.co/3s2DBfYnij

— Judit Varga (@JuditVarga_EU) December 10, 2021