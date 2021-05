W Wilnie odbył się Wielki Marsz w Obronie Rodziny. Lider AWPL-ZChR: popieramy akcje, które wspierają tradycyjną rodzinę

Uczestnicy Wielkiego Marszu w Obronie Rodziny wyrazili swój sprzeciw wobec przyjęcia ustawy o partnerstwie oraz ratyfikacji Konwencji Stambulskiej. Organizatorzy wydarzenia podnosili, że propaganda gender i posunięcia planowane przez rządzących są zagrożeniem dla tradycyjnej rodziny i tradycyjnych wartości.

CZYTAJ TAKŻE: Papież Franciszek: jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie jest ideologia gender

Kolumna samochodów „Wielkiego Marszu w Obronie Rodziny” rano wyruszyła z Kłajpedy. Po drodze dołączały do niej auta z całej Litwy. Manifestacja licząca według policji ok. 3 tys. aut po południu dotarła do obrzeży Wilna, skąd jej uczestnicy zostali przewiezieni autobusami do parku Zakret, gdzie o godz. 18.00 odbył się wiec rodzin z licznymi przemówieniami i koncertami. W parku ostatecznie zgromadziło się ok. 10 tys. osób.

Zebrani na wiecu trzymali w rękach plakaty z napisami: „Tradycyjna rodzina = silny naród”, „Mamo i tato, dziękuję, że jestem”, „Odbudować katolickie państwo”, „Rodzina ocali Litwę”.

Uczestnikom wiecu wyemitowano pozdrowienia prezydenta Gitanasa Nausėdy z okazji Dnia Rodziny.

„Ludzie z różnych zakątków Litwy zbierają się dziś w Wilnie, bo chcą rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne – rodzina, wsparcie dla niej. Przyznam się, że dla dobra rodzin wciąż zrobiliśmy za mało. Tak, mamy pieniądze na dziecko, świadczenia jednorazowe, otwieramy możliwości edukacyjne dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Jednak młode rodziny stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z łączeniem pracy i wychowaniem dzieci, zwłaszcza teraz, gdy pandemia wyczerpuje naszą cierpliwość i siły. Państwo musi im pomóc!” – powiedział prezydent.

CZYTAJ TAKŻE: W Sejmie złożono projekt ustawy ws. wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezydent wspomniał również o ustawie o partnerstwie, której sprzeciwiają się uczestnicy Marszu. Jego zdaniem, w razie potrzeby wykorzysta swoje uprawnienia prezydenta, aby rodzina pozostała podstawą społeczeństwa i państwa. Dodał jednak, że należy prawnie uregulować kwestie wspólnego życia osób tej samej płci, szanując ich prawo do otrzymywania informacji o stanie zdrowia partnera, prawie do dziedziczenia i innych ważnych sprawach. „Należy to jednak uczynić zgodnie z art. 38 Konstytucji Republiki Litewskiej, który stanowi, że rodzina jest podstawą społeczeństwa i państwa, a małżeństwo zawiera się za dobrowolną zgodą mężczyzny i kobiety. Jako prezydent Republiki Litewskiej wykorzystam w tym celu swoje uprawnienia, aby tak i było” – powiedział Nausėda, zachęcając do godnej obrony swoich praw.

„Wielki Marsz w Obronie Rodzin” został zorganizowany przez Ruch Rodzin. Poparcie dla inicjatywy wyraziła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski podkreślił podczas konferencji prasowej w tym tygodniu, że partia zawsze będzie popierała akcje, których celem jest wzmacnianie tradycyjnej rodziny. Dodał, że przedstawiciele AWPL-ZChR w miarę swych możliwości wezmą udział w Marszu, bo jak zaznaczył, rodzina jest najważniejszą instytucją w państwie.

„Popieraliśmy i nadal będziemy popierać wszystkie akcje, które wspierają tradycyjną rodzinę. Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w takich marszach w Wilnie. Nasze koła regularnie, co roku, organizują podobne obchody w starostwach. Nie jest to więc nic nowego dla nas” – mówił lider AWPL-ZChR.

CZYTAJ TAKŻE: Kryzys klimatyczny, ideologia gender i LGBT – główne wyzwania dla Polski w XXI wieku [SONDAŻ]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Według Tomaszewskiego, głównym kierunkiem partii, której przewodniczy, jest umacnianie instytucji tradycyjnej rodzinny. „Naszym założeniem oraz głównym kierunkiem programu i działań naszej partii jest umacnianie instytucji tradycyjnej rodziny. Nazwa naszej partii jest bardzo czytelna – „Związek Chrześcijańskich Rodzin”. Rodzina jest najważniejszą instytucją w państwie” – podkreślił polityk.